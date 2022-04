Klangraum Waidhofen/Ybbs lädt zu Gipfeltreffen

Werbung

Nach den von Corona verpatzten Saisonen der beiden Vorjahre lädt der Klangraum Waidhofen ab 26. April zu einem neuen Konzertreigen. Intendant Thomas Bieber hat ein Programm mit außergewöhnlichen Höhepunkten zusammengestellt. Den Auftakt macht ein Gipfeltreffen vier außergewöhnlicher Solisten und Ausnahmekünstler. Benjamin Schmid (Violine), Jeremias Fliedl (Cello), Dominik Wagner (Bass) und Kiron Atom Tellian (Klavier) haben spannende Stücke von Henryk Wieniawski, Fritz Kreisler, Zoltán Kodály und Antonin Dvořák zu einem besonderen kammermusikalischen Klangbogen zusammengestellt. Im Kristallsaal des Schlosses Rothschild entführen sie in ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Fünf Konzerte der Extraklasse

„Einen besonderen Programmschwerpunkt bilden an diesem ersten Konzertabend die Werke Giovanni Bottesinis, 1821–1889, einem der führenden Kontrabassvirtuosen seiner Zeit, interpretiert vom jungen, gefeierten und mit internationalen Preisen überhäuften Solisten Dominik Wagner“, sagt Klangraumintendant Bieber.

Am Sonntag, 8. Mai, 18 Uhr, setzen die kirgisisch-deutsche Sopranistin Katharina Konradi und ihr israelisch-südafrikanischer Klavierbegleiter Ammiel Bushakevitz mit einem Schu bertabend einen Höhepunkt. Die beiden Ausnahmejazzer Thomas Gansch und Wolfgang Muthspiel laden am Dienstag, 17. Mai, 19.30 Uhr, mit Musik von Ornette Coleman bis John Lennon und Paul McCartney zum Cometogether.

Giant Steps („Riesenschritte“) setzen Sängerin Camille Bertault und Pianist David Helbock am Sonntag, 29.5., um 18 Uhr mit Musik von Egberto Gismonti, Alexander Scriabin, Björk, Thelonious Monk und eigenen Kompositionen. Einen „Wirbelwind“ lassen zum Ausklang Sopranistin Miriam Kutrowatz und ihr Vater Eduard Kutrowatz am Klavier am Donnerstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, aufbrausen. Am Programm stehen Werke von Schubert, Debussy und Richard Strauss.