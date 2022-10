Das Ziel: Plattform für Musiker schaffen

Werbung

Gary Lux, Monika Ballwein, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Alexander Eder und Christian Deix. Foto: Franz Gleiss

Ob Rock, Pop, Blues oder Schlager: In Niederösterreich gibt es talentierte Musikerinnen und Musiker für jedes Genre, und die gilt es, zu unterstützen, zu fördern und zu vernetzen. Mit Letzterem wurde am Mittwoch im Conference Center in Laxenburg begonnen. Dass es nicht bei einem einmaligen Vernetzungstreffen bleiben soll, machte der Initiator des Projekts, Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, deutlich.

Martin Lammerhuber (r.) hatte die Idee zu dem Vernetzungstreffen. Foto: Franz Gleiss

Er betonte: „Die Szene in Niederösterreich ist unglaublich vielfältig und talentiert. Das nicht unterstützen und nicht den Zusammenhalt untereinander fördern zu wollen, wäre fast schon fahrlässig." Die Plattform musik.szene.niederösterreich macht es sich zur Aufgabe, mit Formaten und Angeboten den Musikerinnen und Musikern zur Seite zu stehen.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt zu der Idee: "Bei den Bezirksfesten zu 100 Jahre Niederösterreich habe ich gesehen, wie viele tolle Bands es in unserem Land gibt. Und viele dieser Musikerinnen und Musiker kommen aus der regionalen Kulturarbeit, haben ihre Instrumente in Musikschulen gelernt oder singen in Chören. Die regionale Kulturarbeit als Basisarbeit spiegelt sich in den Musikschulen, Chören und in der Blasmusik wider." Daraus erwachsen tolle Bands und Künstlerinnen und Künstler, wie man an diesem Abend auch live auf der Bühne bewundern konnte.

Deshalb will die musik.szene.niederösterreich Seminare und Fachvorträge zu fachlichen Themen ermöglichen, einen eigenen Musikpreis schaffen sowie grundlegendes Lobbying für die zahlreichen Musikerinnen und Musiker in Niederösterreich. Dabei wurden auch ganz klar die Sozialen Netzwerke angesprochen, die eine Möglichkeit des Selbst-Marketings ermöglichen, die zu Zeiten der Beatles noch nicht möglich waren.

Auch wird ein Beirat aus Künstlerinnen und Künstlern bestellt, der die Herausforderungen für die Szene artikuliert. Und selbstverständlich wird es wieder eine Ausgabe des Musikerinnen- und Musiker-Treffen geben. Den fulminanten Schlusspunkt setzte Thorsteinn Einarsson, er trat mit seiner herzhaft spielenden Band auf und rockte völlig unbekümmert die Bühne. Letztere – mit drei Niederösterreichern an den Instrumenten – begleitete auch Monika Ballwein, King & Potter, Zappa sowie Gary Lux. A propos begleiten: Die niederösterreichische Luke Andrews Band wird ab 6. November mit Simply Red auf Europa-Tour gehen.