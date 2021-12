Adventklänge in der Stadt Waidhofen/Ybbs

Seit Freitag, 17. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, können die Spaziergänger in der Stadt weihnachtliche Klänge genießen. Die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal sorgt an verschiedenen Orten für Adventstimmung.

Trompeten, Hörner, Flöten, Geigen, Gesang, Fagott, Saxophone und Xylophone – unterschiedlichste Instrumentengruppen sowie Volksmusik konnte man an den Tagen an ausgewählten Plätzen in der Innenstadt entdecken und mitlauschen. Eine Pferdekutsche des Reitstalls Schlögelhofer fuhr etwa ein Klavier durch die Stadt und so konnten die jungen Pianistinnen und Pianisten auch stimmungsvolle Weihnachtslieder aufführen.