Die einen sind bald 300 Jahre alt. Die anderen sind nicht einmal ein Jahr jung. Die einen spielen Klavier, die anderen spielen Wien. Die eine macht Kultur, die andere macht Wein. Und alle sind diese Woche zu hören, zu sehen, zu riechen und zu schmecken.

Die Kantanten von Herrn Bach, die nach der Welt fragen, und die Songs der Damen von My Ugly Clementine, die Vitamin C servieren. Die Brüder Gerzenberg, die Haydn spielen, und die Strottern, die Wien, nein: Wiener Lieder spielen. Die (Birgit) Denk, die mit ihrer Kultur on Tour geht, und die Barbara Öhlzelt, die ihren Verjus oder Kitzwein kredenzt. Und wenn nicht alles (fast) auf einmal wäre, könnte man glatt von einem zur anderen fahren.