Kapellmeister Thomas Maderthaner: Unter den Besten seines Fachs

Werbung

Am vorvergangenen Samstag konnten die sechs Teilnehmer des Dirigierlehrgangs C des NÖ Blasmusikverbands ihre Abschlussprüfung erfolgreich ablegen und das Kapellmeisterabzeichen in Gold entgegennehmen. Sie dürfen sich nun zu den Besten ihres Fachs in Niederösterreich zählen. Unter ihnen befand sich auch Thomas Maderthaner, Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Windhag, der die Ausbildung mit dem Kapellmeisterabzeichen sogar mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss.

Der Lehrgang startete bereits 2021 und wurde mit zwei Modulen zu je drei Tagen in den Proberäumen der Militärmusik Niederösterreich abgehalten. Dabei fungierte die international renommierte Dirigentin Andrea Šolar aus Slowenien als Referentin und die Militärmusik Niederösterreich war in gewohnter Weise als Kursorchester engagiert.

Im Haus der Musik in Grafenwörth stand nun kürzlich das Abschlusskonzert auf dem Programm. Mit einer Lehrprobe am Vormittag konnten die Teilnehmer noch einmal die Ausbildungsinhalte, wie zum Beispiel vertiefender Unterricht in Analyse, Probentechnik, Dirigiertechnik und Orchesterpraxis, perfektionieren. Beim Abschlusskonzert am Nachmittag präsentierten die Prüfungskandidaten dann ihr Können der Jury und dem Publikum.

Als letzer Prüfungsteilnehmer beschloss der Landeskapellmeister-Stellvertreter und Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Windhag, Thomas Maderthaner, mit der „Fourth Symphony – I. Elegy – II. Intermezzo – III. Tarantella“ von Alfred Reed das Konzert. Mader thaner erreichte damit einen ausgezeichneten Erfolg, zu dem alle Musikerinnen und Musiker der Trachtenmusikkapelle Windhag herzlich gratulierten.