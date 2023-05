AufhOHRchen: „Schönstes Muttertagsgeschenk ist die Zeit miteinander“

„Klassik trifft Volksmusik“ lautete das Motto am Sonntagabend im Festspielhaus St. Pölten, veranstaltet von der Volkskultur Niederösterreich. Gestaltet wurde das „aufhOHRchen“ von den Brüdern Kutrowatz, einem Klavierduo von Weltrang, den „Divinerinnen“, den „Rising Stars“ des Wienerliedes, und von den Sängerinnen des ausgezeichneten Vokal-Ensembles „freiklang“. Die Verbindung von Walzer und Ländler ist Teil der Musikgeschichte, genauso wie der Einfluss lokaler Volksweisen und Lieder auf klassische Komponisten. Die Volkskultur Niederösterreich machte diese Parallelen zum Ausgangspunkt des Konzerts.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil. „Das heutige Konzert findet an einem ganz besonderen Tag, dem Muttertag, statt“, so die Landeshauptfrau in ihrer Ansprache. „Mutter zu sein, ist etwas sehr Schönes, es heißt Liebe schenken und Liebe bekommen. Das wohl schönste Muttertagsgeschenk ist, Zeit gemeinsam zu verbringen. Bei dieser Veranstaltung kann man miteinander den Muttertag sehr schön ausklingen lassen“, hob sie hervor.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Bildmitte), Volkskultur-Geschäftsführerin Manuela Göll (10. von rechts), Kulturamtsleiter Alfred Kellner (7. von rechts) und Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber (4. von rechts) mit den Musikerinnen und Musikern des Abends. Foto: NLK Filzwieser

Der Fokus des Konzertes lag auf der Verbindung von Klassik und Volksmusik. „Das ist wahrlich eine Premiere für dieses Festspielhaus, worauf wir uns freuen und einlassen dürfen. Die Besucherinnen und Besucher sollen dabei ihre Freude, ihre Inspiration und ihre Seele spüren können, um daraus Kraft zu tanken“, betonte Mikl-Leitner.