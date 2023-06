Bühne im Hof: Eine denkwürdige „Sause“ zum Schluss

Am Schluss standen alle. Und sangen lauthals Monthy Python. Das, nämlich „Always look on the bright side of life“, hatte sich Noch-Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl auch gewünscht, als sie nach acht Jahren zum „Schluss.Fest.“ bat. Und noch einmal laut feierte, bevor sie den Chefinnensessel für ihren Nachfolger räumte.

Da gab's, zur Begrüßung, erst mal leise Dankes-Worte und gerührte Geständnisse („ich hab' mich in diese Bühne richtig verliebt“, so Daniela Wandl, und: „ich werd' unglaublich viele Dinge vermissen“, vom „Schnitzelessen mit Gerhard Polt“ bis zum „Hoffen auf die Rückkehr der Jedi-Ritter mit Birgit Denk“), bevor's gleich die ersten Standing Ovations gab. Und bevor die, die auch auf die Jedi-Ritter hofft, nämlich Sängerin, Moderatorin und Musikantin Birgit Denk das Mikro übernahm und mit ihrer fabelhaften Band die Bühne (in der Bühne) rockte. Denn: „Abschlussfeste sind ja das Beste“, so die Denk. Und plauderte gleich weiter - erst mit Puppenspielerin Manuela Linshalm und ihrer grantigen Würschtelstandlerin Frau Resch („ich war mit Dirk Stermanns „6 Österreichern...“ das erste Mal in der Bühne“), die zu Reinhard Fendrich dann auch noch tanzte.

"Es war mir eine große, große Ehre": Daniela Wandl, auf einem ihrer knallorangen Bühnen-Buchstaben, einem E, sitzend, über ihre acht Jahre in St. Pöltens Bühne im Hof. Foto: Andreas Müller

Die Denk plauderte aber auch mit Kabarett-Shootingstar Omar Sarsam, der sich an seine Kindermädchen erinnerte und seinen „Bühne im Hof-Eltern“ dankte („ich war alt und schlecht, und ihr habt ins Programm geschrieben: jung und saugut - das vergess' ich euch nie!“). Und schließlich, als Überraschungsgast, auch noch mit Bühnen-, Film- und Kabarett-Altstar Lukas Resetarits, der im Hawaiihemd gekommen war, vom Testbild, vom Sitztanz und vom Kasperl erzählte („ich hab' immer zum Krokodil gehalten“), von der Bühne schwärmte („der Saal ist wunderbar, man g'spürt die Leut' und man kümmert sich um uns - die Bühne im Hof war einer meiner wichtigsten Spielorte“) und dann auch noch alte Hadern (wie „This could be the last time“) wie ein echter Rock'n'Roller sang.

Sangen, lachten und klatschten - und das gleich dreimal im Stehen - mit, bevor sie mit (Stamm-)Gästen, Freundinnen und Wegbegleitern bei Kichererbsencurry und Geburtstagstorte (für Denk-Bassist Alex Horstmann) weiterfeierten: Filmstar Markus Freistätter und Fernsehstar Veronika Polly, die Sparkassen-Vorstandsdirektoren Helge Haslinger und Peter Hronek und Ex-Kulturamtsleiter Thomas Karl und Ex-Festspielhaus-Technikdirektor Reinhard Hagen, Stadtplaner Norbert Steiner mit seiner Michaela und Bühne im Hof-Geschäftsführer Thomas Gludovatz, Erika Pluhar-Pianist Roland Guggenbichler, Alfred Dorfer-Techniker Werner Schindelbeck und Künstlerin und Lukas Resetarits-Partnerin Katrin Werzinger, Clown Benny Barfuß und Theatermacher Picco Kellner, die Kabarettisten Roland Penzinger & Robert Blöchl (alias BlöZinger), der gleich Frau und Baby mitgebracht hatte, während sich Bühne im Hof-Stammgäste Erwin Steinhauer, Roland Düringer und Alfred Dorfer, alle wegen aktueller Filmdrehs, entschuldigt hatten, Künstleragent(inn)en Udo Leitner, Marlene Zauner und Robert Burda, Kulturmanager Christian Vranek und Weltenklang-Veranstalter Dietmar Haslinger, Zauberer Tricky Nicky, Barockfestival-Leiterin Caroline Berchotteau und Dieter Regenfelder, der die Bühne im Hof ebenfalls mit Saisonende verlässt - nach 27 Jahren.