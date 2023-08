Nach dem Festival Hin & Weg: Viel Shakespeare, wenig Dummheit

Drei von gut 170 Künstlerinnen und Künstlern, die am Litschauer Herrensee heuer - auch - Shakespeare spielten: die Puppen(spieler) von Manuela Linshalms Schubert Theater, die mit "Shakespeare im Blut" bei Hin & Weg zu Gast waren. Foto: Barbara Palffy

M it Frühstücksgästen und Feuergesprächen, mit Shakespeare-Updates und Dummheits-Diskursen - und mit über 6.000 Besucherinnen und Besuchern bei rund 120 Veranstaltungen - ging Zeno Staneks sechstes Theaterfestival in und um Litschau am Sonntag zu Ende. Eine Nachschau.

Auch das zweite Wochenende bei den „Tagen für zeitgenössische Theaterunterhaltung“ war zum Teil dem Thema „Dummheit“ gewidmet. Ging es bei „Fellingers Frühstück“ mit illustren Gästen wie Bischof Hermann Glettler und Forensikerin Heidi Kastner um Glauben und Wissen, thematisierten die steirischen Rabtaldirndln in ihrem kritischen Schwank „Betonfieber“ Korruption und Bodenversiegelung und riefen dabei manche aktuelle Assoziation hervor. „Dummheiten und andere Menschlichkeiten“ präsentierten Doris Weiner und Anna Anderluh mit Nestroy-Texten. Nicht zuletzt brillierte das Regietrio Zeno Stanek (außerdem: Gründer und Leiter von Hin & Weg), Ed. Hauswirth und Jerome Junod in einer szenischen Lesung des Stücks „Intendantenwechsel“ von Armela Madreiter. Zweiter Themenschwerpunkt beim (Theater- und mehr-)Festival in Litschau war William Shakespeare. Hier spannte sich der Bogen am zweiten Wochenende von unterhaltsamen Probeneinsichten und Aufführungen mit Regisseur Henry Mason und dem Ensemble Shakespeare gradaus („Wie es euch gefällt“, „Down with love. Reloaded“) über eine fulminant upgedatete „Hamlet“-Produktion des Südböhmischen Theaters (Regie: Jakub Cermak) bis zur Uraufführung des berührenden Zweipersonenstücks „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ von Magdalena Marszalkowska. Und wer über ausreichende Kondition verfügte, konnte noch bei den nächtlichen Feuergesprächen teilhaben. Das Festival hat sich jedenfalls bestens etabliert und findet sichtlich großen Publikumszuspruch. „Das war das bisher erfolgreichste Theaterfestival Hin & Weg": Intendant Zeno Stanek (ganz rechts) über seine sechste Saison am Litschauer Herrensee. Im Bild mit Kuratorin Katharina Stemberger, die heuer auch in die "Teelöffel-Lounge" bat, und Kurator Ernst Molden, der heuer auch am Abschlussabend im Herrenseetheater spielte. Foto: Karl Satzinger Und das nächste, siebente Hin & Weg? Steht auch schon fest. Und zwar von 9. bis 18. August 2024. Im Fokus: die Identität und das Teilen, am Spielplan: der Herrensee und mehr. www.hinundweg.jetzt