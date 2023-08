Nach dem Galakonzert Allegro Vivo: Die Grooves im Hof und die Hochschaubahn auf der Bühne

Standing Ovations für Vahid Khadem-Missagh (vorne, zweiter von links), seine Academia Allegro Vivo und Solist & Komponist Georg Breinschmid (mit Hut) nach dem Galakonzert im Arkadenhof des Horner Kunsthauses. Foto: NÖN Fleck

M it so viel Allegro wie immer und so viel Groove(s) wie selten feierte NÖs ältestes Kammermusikfestival am Samstag in Horns Kunsthaus Geburtstag. Auf der Gala(konzert)bühne: Mozart und Breinschmid, Walzer und Anekdoten, zwei furiose Solisten und jede Menge fulminante Musikanten.

Verändert hat sich viel, in den ersten 45 Jahren von NÖs ältestem Kammermusikfest. Das Allegro – im Namen – ist geblieben. Das vivo auch. Und der Groove? Der schaut längst über alle (klassische) Genregrenzen hinweg. Und wenn sich dann noch die Herren Mozart und Breinschmid auf der Hochschaubahn, nein: im fröhlich-bunten Arkadenhof des Horner Kunsthauses zum geburtstäglichen Divertimento treffen, wenn sich eine furiose Geige (Violine und Leitung: Vahid Khadem-Missagh) und ein extraordinärer Bass (Georg Breinschmid) die Töne, die Tempi – und die Mikros – quasi in die Hände werfen, wenn Dvorak im Orchester seufzt (fabelhaft: die Academia Allegro Vivo) und Schönberg im Dreivierteltakt tanzt, dann groovt nicht nur der ganze Hof. Dann springen die Bögen und rasen die Pizzicati, dann flattern die Flagoletts und fliegen die Witze, dann wippt der Strohhut und juchzt der Solist, bevor das Publikum jubelt. Denn: So hat man Mozart noch nie gehört. Und so will man Allegro Vivo noch ganz oft hören. Groovten mit: Allegro Vivo-Gründer Bijan Khadem-Missagh oder Altenburgs Prior Michael Hüttl.