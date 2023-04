Bühne im Hof: Tiger, Lillies und andere Gangster

Werbung

Zum Auftakt seufzte das Theremin. Zur Zusage schrie der „Gin“. Und dazwischen? Tanzten die Tiger Lillies. Die - Martyn Jacques an den Vocals, am Akkordeon, an einer winzigen Ukulele und am großen Flügel, Adrian Stout am Bass, an der singenden Säge und am (fast) unsichtbaren Theremin und Budi Butenop an den kleinen und großen Drums, am Riesenhammer und am Triangel - waren gestern, Samstag, für einen „ganz besonderen Abend“ in St. Pöltens Bühne im Hof zurück gekommen. Zwei Jahre, nachdem sie zum letzten Mal, und mehr als ein Jahrzehnt, nachdem sie zum ersten Mal da waren. Und diesmal von Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl auch live und laut begrüßt wurden: „Ladies and Gentlemen, please welcome: the Tiger Lillies!“

Auf der Bühne gab's dann alte Songs (wie „Pretty Lisa“) und neue Töne (wie das Theremin), Abgründiges (wie „Crack of the Doom“) und Melancholisches (wie „Alone with the Moon“), aber auch ganz Aktuelles, wie „Dust“ aus dem „Requiem for a Virus“ und ganz viel ganz Politisches, wie „The gangster in Kreml“ oder „Putins' Truth“. Und im Publikum gab's schon vor den beiden Zugaben Standing Ovations. Und für die drei „Stammgäste“ im Hof? Für die, die Tiger Lillies, gab's am Ende, wie immer nach den Selfies, den Autogrammen und den Plaudereien, zwar keinen Gin, aber drei kleine Flaschen Bier. Und ein Abschiedsfoto, mit Noch-Bühne-im-Hof-Leiterin Daniela Wandl („before the lady leaves“).