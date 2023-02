Bühne im Hof: Wenn die Katzen tanzen

Werbung

"A one, a two, a one, two, three..." zählt die (Lead-)Gitarre ein. Und dann wird geswingt, dass die Locken hüpfen und die (Jazz-)Besen beben. Weil: Bei Marina & the Kats sitzt keiner still. Erst recht, wenn die vier (die früher noch drei waren) so laut und so funkig klingen, wie am Samstag in St. Pöltens Bühne im Hof. "Das ist", meint Frontfrau Marina Zettl, "das vierte Mal, das wir da sind. Und wir haben ganz viele neue Sachen mitgebracht!"

Zwischen all denen (von "Pressure" bis "Different" - so auch der Titel des vierten und jüngsten Albums der Kats) gab's nicht nur Persönliches und auch mal Nachdenkliches auf der Bühne. Sondern auch ein dickes "Dankeschön" von der Bühne an Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl, die "von Anfang an ein Fan war" und "die uns immer wieder nach St. Pölten geholt hat". Und am Schluss gab's nach zwei Stunden Groove einen der ersten Songs aus der mittlerweile siebenjährigen Bandgeschichte: "Small" - und das mitten im Publikum, auf den Sesseln stehend und ganz ohne Strom. Wow!

Die Kritik zum Konzert: auf den überregionalen Kulturseiten der nächsten NÖ Nachrichten!