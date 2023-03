Grafenegg: 13 Chöre und eine Passion

Werbung

13 Chöre, fünf Solist(inn)en, ein (Originalklang-)Ensemble - größer ging's nicht, als Niederösterreichs Chorszene am Sonntag ihren 15. (plus 3) Geburtstag nachfeierte. Und die Bühne in Grafeneggs Auditorium fast aus ihren Nähten platzte. Schließlich ging es nicht nur ums Feiern, sondern auch ums Vernetzen. Und natürlich ums Singen. Das taten die rund 250 Sängerinnen und Sänger des a capella Chors Tulln, des Landesjugendchors NÖ, des Bezirkslehrerchors Horn, des Vocalensembles Intermezzo, des Eichgraben vokal, des Chors Haag, der Musica Yunicor St. Pölten, des Cantus Viendi, des Vokalensembles Tulln, des Stimmlichts Gänserndorf, des Tullner Gesangvereins La Musica, der Gumpoldskirchner Spatzen und des St. Valentiner Chors Ad Libitum, dessen Gründer und Leiter Heinz Ferlesch auch gleich die imposante Bach'sche Matthäus-Passion inspiriert dirigierte. An den (Original-)Instrumenten: das St. Pantaleoner Ensemble barucco, an den Solostimmen: Benedikt Kristjánsson, Stefan Zenkl, Melanie Hirsch, Johannes Bamberger und Thomas Tatzl.

Auf der Bühne: Chor- und Ensembleleiter und gebürtiger St. Valentiner Heinz Ferlesch am Pult des Mammutprojektes, das eigentlich schon 2020 augeführt werden sollte. Foto: Gerald Lechner

Feierten gemeinsam mit Volkskultur-Geschäftsführerin Manuela Göll, die auch selbst mitsang, und Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber mit: Göttweigs Abt Columban Luser, Herzogenburgs ehemaliger Probst und Klosterneuburgs Administrator Maximilian Fürnsinn, Superintendent Lars Müller-Marienburg, NÖs neue, dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl, NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Militärkapellmeister Adolf Obendrauf, Mitinitiator, Chorleiter und Musik aktuell-Geschäftsführer Gottfried Zawichowski, NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und viele mehr.