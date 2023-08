Grafenegg: Bach im Turm und ein Gewitter im Park

Erst leuchtete es hinter den Bäumen, dann gewitterte es im Park. Und alle übersiedelten ins Auditorium. Denn: Das Freitagskonzert am zweiten Wochenende von Grafeneggs diesjährigem Festival hatte zwar im Wolkenturm (wenn auch verspätet, da man am Nachmittag aufgrund des starken Windes erst nicht proben konnte) begonnen. Aber just, als Star-Dirigent Daniel Harding seinen Stab vor Claudio Abbados Mahler Chamber Orchestra - nach George Benjamins erst zwei Jahre jungem Concerto und Robert Schumanns 178 Jahre altem, aber noch immer wunderbar romantischem und hörbar leidenschaftlichem Klavierkonzert in a-moll - gesenkt hatte, begann es im Schlosspark zu regnen - was Star-Pianist Daniil Trifonov nicht davon abhalt, ganz innig noch eine Zugabe zu spielen: Bachs „O Jesu meine Freude“. Nach der Pause traf man sich dann im trockenen Auditorium wieder - zu Johannes Brahms sehr bewegter und sehr beseelter dritter Symphonie und jeder Menge „Bravi!“ im Schlussapplaus.