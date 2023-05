Grafenegg: Die Sternenkriege(r) im Wolkenturm

Ins Weltall hat sich Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester in seinem jüngsten Konzertprojekt aufgemacht. Und ins Hollywood der Science-Fiction-Klassiker gleich noch dazu. Schließlich stand da auch „Filmmusik unter Sternen“ am außergewöhnlichen Orchester-Programm. Dazu hat sich Niederösterreichs Parade-Orchester einen ans Pult geholt, der schon seit Jahren die Filmmusik-Galas in Londons Royal Albert Hall leitet (und nicht nur souverän in der Symphonik schwelgt, sondern neben klugen Ansagen auch noch vom Spielort schwärmte: „What an amazing place! I'm so delighted, to be here in this space!“): Nick Davies. Und hat neben Richard Strauss' „Zarathustra“ und Gustav Holsts „Jupiter, the bringer of Jollity“ noch ganz andere Kaliber aufs Pult gelegt: David Arnold (mit seiner „Stargate“-Suite), Alan Silvestri (mit „Contact“), Jerry Goldsmith (mit seinem „Star Trek“-Soundtrack), Hans Zimmer (mit seinem „Interstellar“). Und, natürlich: John Williams - von „E. T.“ bis zu Luke und Leia, den Jedi und den Ewoks. Dazu: Superstar Yury Revich an der Sologeige, Clemens Schaller an Klavier und Keyboards und Jürgen Goriup für die Einstudierung. Das klang unterm Halbmond über dem Wolkenturm wahrlich (inter-)galaktisch. Und als dann - zur Zugabe - noch die imperialen Sturmtruppen im nachtkühlen Schlosspark einmarschierten, gab es auf der (so gut wie) ausverkauften Tribüne kein Halten mehr - und Standing Ovations für diese „Space-Symphony“.