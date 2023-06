Haydn-Region: Ein opulenter „Tobias“ in der Brucker Pfarrkirche

Es war in der Tat ein musikalisches Highlight, wie man es nur selten erleben darf: Chor und Orchester des Czech Ensemble Baroque unter der sorgfältigen Leitung von Roman Valek interpretierten Joseph Haydns brillantes, dennoch leider fast in Vergessenheit geratenes Meisterwerk mit sensationeller Hingabe und in höchster Präzision. Zudem sorgte mit Adam Plachetka, Shira Patchornik, Theodore Browne, Lucie Kankova und Dagmar Saskova ein hochkarätiges Solistenensemble für optimale stimmliche Qualität. Ein prächtiges Konzert, das jedem großen Festival zur Ehre gereichen würde.

Und im Grunde ist die von Michael Linsbauer mit großem Engagement geleitete Konzertreihe der Haydnregion NÖ ohnehin ein wunderbares Festival, mit über das Jahr verteilten Veranstaltungen unterschiedlicher Genres an verschiedenen Orten der noch immer als Geheimtipp geltenden Region im Osten Niederösterreichs.

Viel Begeisterung für einen exquisiten Abend wurde spürbar. Unter den beeindruckten Gästen: Dina Engelhardt von der Kulturabteilung des Landes NÖ, Musikwissenschaftler und „Kultur-Hofrat“ Alfred Willander, Dorothea „Dorli“ Draxler, u.a. langjährige Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ, und last not least als Hausherr Stadtpfarrer Erich Waclawski.

Information und weitere Konzerte: www.haydnregion-noe.at