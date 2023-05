Haydn-Region: Im Wunderland der hohen Töne und großen Gefühle

Nicht auf den griechischen Peloponnes, sondern ins heimische Petronell hat Niederösterreichs Haydn-Region heuer (wieder) zum Festkonzert geladen. Und als Reisebegleiter Niederösterreichs behutsamstes Barockensemble auf die Bühne gebeten: Heinz Ferleschs Barucco.

Das ließ - nach einer klugen Einführung in der muschelgeschmückten Sala Terrena und einer musikantischen Begrüßung im Schlosshof - unter den Engeln und Indianern, den Lauten- und Geigenspielern an der prächtig bemalten Decke im wundersamen Petroneller Schloss die Geigen tanzen und die Oboen seufzen. Das ließ Mozart frisch und (Michael) Haydn wild, Gluck bewegt und (Joseph) Haydn verliebt klingen. Und das ließ eine bittersüße, herzzerreißende Stimme (von Countertenor Valer Sabadus), die nicht von ungefähr an den legendären Farinelli erinnert, so strahlen, dass man erst mitweinen, dann mitjubeln mochte. Klatschten im randvollen Festsaal mit: Haydn-Region-Leiter Michael Linsbauer oder Teatro Barocco-Leiter Bernd R. Bienert.

Und zum nächsten Konzert bittet Niederösterreichs Haydn-Region diesen Sonntagnachmittag, am 14. Mai, gleich ins nächste Schloss: nach St. Margarethen am Moos. Auf der Bühne: eine Sopranistin und ein Bariton, beide Preisträger des Haydn-Gesangswettbewerbs 2022, und (unter anderen) Wiener Neustadts „Milch & Honig“-Leiter Christoph Zimper an der Klarinette. Am (Muttertags-)Programm: Mozart, Haydn und mehr. www.haydnregion-noe.at