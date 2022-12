Nach dem Konzert Im Stift Melk: Wo Weihnachten jauchzt

Lesezeit: 2 Min Michaela Fleck

Jauchzten und frohlockten: Heinz Ferlesch (ganz rechts) am Pult seines Ensembles Barucco und seines Chores Ad Libitum beim Weihnachtskonzert in der Melker Stiftskirche. Foto: NÖN / Fleck

M it Jauchzen und Frohlocken - und mit Bach und mehr - feierte St. Valentins Chor- und Ensembleleiter Heinz Ferlesch am Mittwoch Weihnachten in Melk.