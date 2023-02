Kremser Köchelgesellschaft: Ein Ständchen zum Geburtstag

Werbung

Wie das begann ("mit einem berühmten Fürsprecher"), was man hört ("das Sommerdomizil") und wohin das führt ("auch mal in kleine Sackgassen"): All das wird in Krems erklärt. Nicht davor, nicht danach, sondern im Konzert. Schließlich heißt die zugehörige Konzertreihe auch "Kammermusik erklärt gehört". Die hat heuer Geburtstag, und zwar den 15. Und feierte zum Auftakt der Geburtstagssaison am Donnerstag im Kloster Und.

Geburtstagskonzert: Mit Antonín Dvořák und Richard Strauss feierte die Kammermusik-Reihe der Kremser Köchelgesellschaft im Kloster Und Geburtstag. Foto: Matthias Streibel

Am Programm: Antonin Dvořák, am Mikrofon: Musik-Professor Manfred Permoser, am Podium: das junge, energische wie behutsame Trio Artio. Und an der Bratsche: Köchelgesellschafts-Obmann Severin Endelweber. Der spielte sich zum Schluss mit Judith Fliedl (Violine), Christine Roider (Violoncello) und Johanna Estermann (Klavier) quasi noch selbst ein Ständchen, nach dem "alten Dvořák" vom "jungen (Richard) Strauss". Applaus!

