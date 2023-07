Konzert bei den Winzern Krems: Engelsstimmen und Tanz

Nataliia Rybka und Mariia Oneshchak begannen den Abend mit einer außergewöhnlichen Perkussion, bevor zwischen Shruti Box und Klangschale plötzlich ihre Engelsstimmen hervorbrachen: so schön, so berührend, als läge die ganze Welt in ihrem Gesang. Neben ihnen saßen die beiden Lautenspieler Derya Türkan aus Istanbul und Sokratis Sinopulus aus Athen, die ihre Lauten in feinen, mal fast Bach-artigen, mal orientalisch anmutenden Klängen miteinander sprechen ließen.

Nach der Pause hielt es dann die wenigsten Zuschauer noch auf den Sitzen: El Khat, benannt nach einer beliebten Droge, legte eine Show hin, die hypnotisierte. Und das obwohl ihnen auf der Reise nach Krems ein Instrumentenkoffer abhandengekommen war: handwerklich begabt, halfen sich der charismatische Bandleader Eyal El Wahab und seine Jungs einfach mit Kochtöpfen und Konservendosen aus - schließlich musizieren die sechs ohnehin mit DIY-Instrumenten - und zauberten ihre einzigartige Musik auf die Bühne, bei der man gar nicht anders konnte, als zu tanzen.

Glatt & Verkehrt neigt sich für dieses Jahr langsam dem Ende zu. Doch einige spannende Konzerte gibt es dieses Wochenende noch. A Filetta, Abdullah Miniawy & Peter Corser beispielsweise feiern heute Abend ihr Österreich-Debut.

www.glattundverkehrt.at