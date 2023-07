Klassik unter Sternen: Ein fulminantes Jubiläum

Trotz des Regens ließen sich die knapp 4.000 treuen Besucher nicht abhalten und erlebten ein fulminantes Jubiläumskonzert. Opernstar Elīna Garanča und der künstlerische Leiter Karel Mark Chichon begeisterten das Publikum mit einem emotionalen Programm.

Garanča feierte das 15-jährige Göttweig-Jubiläum mit persönlichen Premieren und berührenden Rückblicken. Unter anderem präsentierte sie die herausfordernde Arie "Vissi d'arte" aus Puccinis "Tosca". Karel Mark Chichon hatte für diesen besonderen Anlass ein Medley mit dem Titel "Around the World" zusammengestellt, das beliebte Songs aus verschiedenen Ländern enthielt, darunter "My Way" und "New York, New York". Auch österreichische Klassiker wie "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus Lehárs "Giuditta" und das Vilja-Lied aus "Die lustige Witwe" durften nicht fehlen.

Doch natürlich blieb Garanča nicht allein. Die beeindruckenden musikalischen Gäste, die sie zu sich auf die Bühne holte, waren die japanische Sopranistin Eri Nakamura, die für die erkrankte Eleonora Buratto einsprang und der südkoreanische Tenor SeokJong Baek, mit dem Garanča nicht zum ersten Mal sang. Erst kürzlich wurden Baek und Garanča von Londoner Kritikern „als das neue Operntraumpaar“ bezeichnet und das bekam auch das Göttweiger Publikum zu spüren. Der Wiener Bass Felix Pacher, Gewinner der diesjährigen Nachwuchsinitiative "ZukunftsStimmen", rundete das beeindruckende Ensemble ab. Begleitet wurde sie alle vom Symphonieorchester der Volksoper Wien.

"15 Jahre Göttweig - das ist unglaublich!", schwärmte Garanča nach dem Konzert. "Die Energie, die mir auf dieser Open-Air-Bühne entgegenkommt, macht uns Künstler einfach glücklich. Göttweig ist mein Kraftplatz, meine 2. Heimat. Ich bedanke mich bei diesem tollen Publikum, das mich bei Wind und Wetter begleitet hat!"

Am Samstag geht es für das Ensemble nach Kitzbühel, wo ein weiteres Jubiläum wartet: 10 Jahre „Klassik in den Alpen“.

Und auch der nächste Termin für „Klassik unter Sternen“ steht bereits: am 3. Juli 2024. Der Vorverkauf hierfür hat bereits begonnen.

Weitere Infos unter: Klassik unter Sternen