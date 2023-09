Bühne im Hof: Gstanzln, Hits und Eierschwammerl

So was gab's in St. Pöltens erster - und NÖs ältester - Kleinkunstbühne noch nicht: einen Intendanten, der Gstanzln singt und Gedichte deklamiert. Eine Rock-Röhre, die Bloody Marys serviert. Und einen Akrobaten, der an der Stange tanzt. All das stand gestern, Donnerstag, in St. Pöltens Bühne im Hof auf der Speisekarte, als Alexander Hauer seine erste Saison als neuer Intendant im von Mimi Wunderer gegründeten und zuletzt von Daniela Wandl geleiteten Haus in der Linzerstraße eröffnete. Und erstmal die „Spielregeln“ ansagte, bevor Frank Sinatra, nein: Vincent Bueno „New York, New York“ schmetterte und Tina Turner, nein: Tini Kainrath „What's love got to do with it?“ röhrte.

Auf der Bühne spielte Schlagzeuger und Tischlerei Melk-Kurator Jakob Kammerer mit Band Bar-Musik, während vor der Bühne (auch vom „StarCast“ des Abends) ein Fünf-Gang-Menü serviert wurde - kreiert von Neo-Bühne-im-Hof-Gastronom Matthias Strunz und beginnend bei Rindfleischsalat und endend bei Marillenknödel. Dazwischen gab's Geständnisse, Gags und „Bussis aufs Popschi“ von Kabarettistin Isabell Pannagl und atemberaubende Akrobatik von Robin Witt, der nicht nur zwischen den Stühlen, sondern auch an der Stange tanzte. Und von Alexander Hauer gab's noch vor dem ersten Gang ein paar Gstanzln über den Räuberhauptmann Grasl und vor dem letzten Gang ein paar Zeilen von Theaterdichter Jura Soyfer, bevor nach dreieinhalb Stunden und nach Bloody Marys, Eierschwammerln und Hendlbrüsten „Dirty Dancing“ getanzt wurde. Sangen, aßen und klatschten mit: Bühne im Hof- und Festspielhaus-Geschäftsführer Thomas Gludovatz, Stadtplaner und Bühne im Hof-Architekt Norbert Steiner, Kulturamtsleiter Alfred Kellner, Volkskundler Norbert Hauer und die Hausherren-Familie Wöber.

Und nach dem Start? Kommt in St. Pöltens Bühne im Hof erst mal die Folkshilfe (heute, Freitag), kommen noch einmal die Stars von gestern zum Brunch (übermorgen, Sonntag) und kommt noch mehr Zirkus demnächst (beim Zirkusfestival von 19. bis 22. Oktober).