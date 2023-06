Theaterwerkstatt: „Der utopische Raum"

Das Unmögliche zu denken, dazu ermutigte Ilija Trojanow gemeinsam mit seinem Gast Robert Menasse vergangenen Mittwoch erneut im nunmehr dritten Teil der Reihe „Der utopische Raum“. Sehr konkret wurde dieses „Unmögliche“ 1945, als der Wunsch nach einem vereinten Europa zu einem Friedensprojekt wurde, das bis heute besteht. „Das hat man sich vor drei Generationen nicht vorstellen können“, sagte Menasse.

Heute verliert dieses Projekt zunehmend an Popularität, etwas das, so Menasse, vor allem den Nationalen zu verdanken sei. Nur übernational seien die Probleme unserer Zeit zu bewältigen, war auch Trojanow überzeugt und sprach vom für E-Autos benötigten Nickelabbau in Indonesien: „Für ökologischen Fortschritt hier, entstehen ökologische Rückschritte anderswo.“

Die Frage aus dem Publikum, ob die Entwicklung der EU weg vom Nationalismus nicht zu langsam sei im Verhältnis zur Schnelligkeit, mit der uns die Krisen überrollten, löste sowohl beim Publikum als auch bei den beiden Sprechern kurze Betroffenheit aus. Doch Menasse gab sich optimistisch und auch Trojanow bekräftigte: „Es muss doch kurz vor dem Abgrund etwas möglich sein.“

Die Reihe „Der utopische Raum" geht in die nächste Spielzeit und am 25. Oktober präsentiert Ilija Trojanow sein Buch „Tausend und ein Morgen".

Landestheater NÖ