50 Jahre Musica Sacra: Eine strahlende „Schöpfung“ zum Auftakt

Am Anfang? War das Wort. Wobei: Bei Joseph Haydn war's die Pauke. Dann kam das Chaos. Und dann? Kam das Licht. Das strahlte am Sonntag in St. Pöltens (fast) bis auf den letzten Platz gefülltem Dom mit der barocken Pracht um die Wette, als NÖs ältestes Kirchenmusikfestival zum 50. Mal Eröffnung feierte. Mit einer kräftigen, klangvollen Domkantorei. Mit einem wunderbaren L'Orfeo Barockorchester, in dem die Stürme brausten und die Donner rollten, das Meer schäumte und die Tauben girrten, die Sonne glänzte und das Gotteslob unter Valentin Kunerts großen Gesten jubilierte. Leuchtend: Christina Ganschs Sopran (dem man die Indisponiertheit mit keiner Note anmerkte), strahlend: Johannes Bambergers Tenor, würdevoll: Günter Haumers Bass. Und hoffnungsfroh: „die neue Welt“.

Denn, so Diözesanbischof Alois Schwarz gleich zur Begrüßung: „An Frömmigkeit fehlt es heute nicht“, wenn „der Herr mit allen Stimmen so besungen“ werde. Er, Schwarz, freue sich - nach zwei Tagen Eröffnungsfest am neu gestalteten Domplatz vor dem Kirchentor -, „dass Sie heute einen Platz im Dom gefunden haben“. Und gab dem Festivalpublikum noch eine „kleine Mahnung“ aus Joseph Haydns Oratoriumtext mit: „Nicht mehr zu wünschen, als ihr habt, und mehr zu wissen, als ihr sollt!“ Klatschten nach dem letzten „Amen“ mit: Domorganist und Interims-Festivalintendant Ludwig Lusser, Bürgermeister Matthias Stadler und Kulturamtsleiter Alfred Kellner.

Niederösterreichs 50. Kirchenmusikfestival „Musica Sacra“ läuft noch bis 8. Oktober im Dom zu St. Pölten bzw. in den Stiftskirchen Herzogenburg und Lilienfeld. www.festival-musica-sacra.at