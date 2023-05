Beethoven Frühling: Ein Sturm, zwei Debüts - und Standing Ovations

So stürmisch war er lang nicht, der Frühling. So spannend auch nicht. Dabei gibt's bei ihm, bei Herrn van Beethoven nämlich, ohnehin beides: Sturm und Spannung. Den Sturm zur Ouvertüre (wie in seinem „Egmont“-Vorspiel), die Spannung zum Finale (wie in seiner zweiten Sinfonie, die mal heroisch, mal komisch daherkommt). Dazwischen gab's gestern, Donnerstag, im eleganten Festsaal von Badens Casino aber auch noch einen Dvořák (die „Tschechische Suite“), der nach Wiesen und Wäldern, nach Tanz und Tandaradrei klang.

Am Kaiser-Franz-Ring gab's zum Auftakt des vierten Beethoven Frühlings dort, wo man im ersten Jahr (coronabedingt) noch streamte, aber gleich noch zwei Debüts. Das des frisch gegründeten jungen Beethoven Frühling Festivalorchesters (mit prominenten Mitgliedern, wie Artis-Quartett-Primgeiger Peter Schumayer als Konzertmeister). Und das von Pianistin und Festivalleiterin Dorothy Khadem-Missagh, die mit großer Geste — und großer Freude — am Pult stand. Und ebenso energisch wie mitreißend dirigierte.

Für die Dirigentin gab's schon nach der Ouvertüre das erste „Bravo!“. Und nach dem Finale Standing Ovations im (fast) randvollen Saal. Applaudierten mit: Schauspielerin Julia Stemberger und Pianist Claus-Christian Schuster, Dirigent Martin Sieghart und Bundeskanzler a. D. Alfred Gusebauer, Tschechiens Botschafter Ivo Šrámek und Israels Botschafter David Nusbaum, Nationalrat Christoph Kainz und Badens jetziger und früherer Bürgermeister Stefan Szirucsek und August Breininger, Badens Vizebürgermeisterin und Grünen-Sprecherin Helga Krismer, Frauenzimmer-Obfrau Beate Jorda und Hainburgs Haydngesellschafts-Vorsitzende Beate Linke-Fischer - und, natürlich, Dirigentinnenvater, Geiger und Allegro Vivo-Gründer Bijan Khadem-Missagh und Bruder, Geiger, Academia- und Allegro Vivo-Leiter Vahid Khadem-Missagh.