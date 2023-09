Gneixendorf: Der romantische Herr Beethoven

Die Romantik? Die liegt in Gneixendorf in der Wiese, die wohnt im Schüttkasten, die singt in der (Kammer-)Musik. Erst recht, wenn da, beim heurigen, vierten Beethoven-Festival der Kremser Köchelgesellschaft, neben Beethoven noch Brahms und (Robert und Clara) Schumann am Pult liegen. Und zur Festivaleröffnung am Freitag eine Fantasie und gleich drei Romanzen am Programm stehen. Die träumten ganz dunkel und ganz innig, ganz leidenschaftlich und ganz bewegt (auch) von der Liebe, während Herr Beethoven („natürlich beginnen wir mit Beethoven“, so Moderator Manfred Permoser) ganz verspielt und doch ganz ernst, ganz sprühend und ganz und gar nicht streng ganz neue Seiten zeigte. Wunderbar: Klara Flieder an der Geige, Christophe Pantillon am Cello und Patrick Leung am Flügel.

Klatschten Beifall: Köchelgesellschafts-Obmann Severin Endelweber, der sich auch über einen ausverkauften Schüttkasten am zweiten Festivalabend freute, und Schlossherr Ernst Linsberger.