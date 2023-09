Domplatz St. Pölten: Ein klassisches, komisches Fest zum Start

Erst kamen die Helden. Dann zwitscherten die Königinnen. Dann kam der Swing und der Blues und der „Mut im Bauch“. Und am Schluss? Kamen auch noch die Clowns. Auf St. Pöltens frisch eröffneten Domplatz. Der war gestern, Freitag, gar nicht wiederzuerkennen - mit riesiger, halbrund und durchsichtig überdachter Bühne vor dem Bistumsgebäude, mit Videowall und Techniktürmen, Gastrozelten und Lichtspielen rundherum. Und: mit 3.000 Sesseln fürs große Eröffnungsfest. Oder genauer: fürs erste von drei Eröffnungsfesten.

Das feierte man mit großem Orchester, nämlich Niederösterreichs üppig besetztem Tonkünstler-Orchester und Amerikas Richard Kaufman am Dirigentenpult, mit Filmmusik und Opernarien, mit Mitsingchören und Slapstickeinlagen. Mit festlichen Fanfaren (wie der von Ausnahme-Trompeter und „Geburts-St. Pöltner“ Thomas Gansch) und sehnsüchtigen Walzern (wie der von Sängerin Ina Regen) und grandiosen Koloraturen (wie denen von Kunstpfeifer Nikolaus Habjan). Vor all dem - und vor dem Start der Live-Übertragung auf ORF III - wurde noch fröhlich begrüßt. Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, für die „dieser Domplatz unglaublich schön geworden ist“, die gerade erst in Europas Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl war („beides gesehen, kein Vergleich!“) und in NÖs Landeshauptstadt 2024 noch viel vor hat („da werden nächstes Jahr ganz viele kommen“). Und von Bürgermeister Matthias Stadler, der sich freute, dass „der Domplatz lebt“, nicht nur den heutigen, samstäglichen Markt, sondern auch einen „Veranstaltungsreigen ab 30. April 2024“ ankündigte.

Die Politik zur Begrüßung: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich bei St. Pöltens Diözesanbischof für das "schöne Wetter" bedankte, und Bürgermeister Matthias Stadler, der sich freute, dass "der Domplatz lebt", mit Moderatorin Verena Scheitz vor dem Festkonzert am ersten Eröffnungsabend von St. Pöltens neu gestaltetem Domplatz. Foto: NLK / Gerhard Pfeffer

Am Eröffnungsabend wollte man jedenfalls „bis in die Morgenstunden“, so Mikl-Leitner, feiern, bevor heute, Samstag, Abend Lukascher, Josh und Pizzera & Jaus die durchsichtige Bühne am neuen Platz erobern. Und bevor morgen, Sonntag, der Platz erst von Diözesanbischof Alois Schwarz gesegnet und am Abend mit Niederösterreichs ältestem Kirchenmusikfestival Musica Sacra und Joseph Haydns „Schöpfung“ im Dom Eröffnung feiert.