Literatur & Wein: „Freiheit ist wie die Luft zum Atmen“

Werbung

Was passiert mit der eigenen Identität, wenn man gezwungen ist, sich einem totalitären Regime anzupassen? Mit der eigenen Zugehörigkeit, wenn das Land, aus dem man kommt, einen verfolgt und unterdrückt? Mit Verortung, wenn man fliehen muss? Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu musste sich diese Fragen Zeit seines Lebens stellen.

Erst stürzte Maos Kulturrevolution seine Familie in die Armut, dann, nachdem er ein Gedicht über das „Massaker“ (wie auch das Gedicht heißt) am Platz des himmlischen Friedens veröffentlichte, verfolgte die Regierung Deng Xia Pings ihn und folterte ihn in Gefängnissen. Auch nach seiner Freilassung ließ die Regierung ihn nicht mehr Fuß fassen. Er war am unteren Rand der Gesellschaft angelangt. 2011 gelang ihm die Flucht nach Deutschland und hier spürt er heute endlich so etwas wie Zugehörigkeit.

Bei der Eröffnung des Festivals Literatur & Wein vergangenen Donnerstag sprach Stefan Gmünder mit Liao Yiwu über den verzweifelten Schrei nach Freiheit, über innere und äußere Mauern und über den Begriff der Heimat. Zwischen Gmünders Fragen und Yiwus Antworten (übersetzt von einer Frau, deren Namen zum Schutz ihrer Familie in China nicht genannt werden durfte) las Christoph Mauz aus Yiwus Texten, unter anderem aus dem 2022 erschienen Buch „Wuhan“, in dem es um Chinas „unrestricted war“ geht, den das Land längst gewonnen hätte, denn: „Es verrichtet seine Gräueltaten und nichts und niemand stellt sich in den Weg!“ Yiwu beendete den Abend mit einem wunderschönen, berührenden Flötenspiel, dessen Tiefe von Chinas uralter, reicher Kultur zu erzählen schien.

Literatur & Wein