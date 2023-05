Nach der Eröffnung Melker Barocktage: Eine (Wieder-)Entdeckung zum Auftakt

Foto: Barocktage, Daniela Matejschek

M it Georg Philipp Telemanns Oratorium "Der Tag des Gerichts" ist den von Michael Schade geleiteten Internationalen Barocktagen Stift Melk am Freitagabend zur Eröffnung eine bemerkenswerte Wiederentdeckung gelungen. In der Stiftskirche dirigierte Ivor Bolton den Concentus Musicus mit Präzision und Emotionalität.