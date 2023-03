Erich Sokol: Ein Abend für einen Genialen

Werbung

Er war „genial“. Da waren sich an der Kremser Kunstmeile alle einig. Dorthin, erst in Niederösterreichs Landesgalerie, dann ins benachbarte Karikaturmuseum, hatte man gestern, Freitag, Abend geladen. Um einen zu feiern, der in drei Wochen 90 geworden wäre, aber vor mittlerweile 20 Jahren „viel zu früh“ verstorben ist: Erich Sokol.

Ein „Wegbereiter“ war der in Wien geborene Zeichner, Grafiker, Karikaturist und (ORF-)Art Direktor, der zuletzt in Mödling gelebt und gearbeitet hatte, schwärmte Karikaturmuseums-Direktor Gottfried Gusenbauer. Ein „Meisterhafter“, „Hintergründiger“, „Spielerischer“, analysierte Ausstellunskuratorin und Ex-Museumsdirektorin Jutta M. Pichler. Er war aber auch ein „dreifach Bewunderter“, erinnerte sich Bundespräsident a.D. Heinz Fischer an legendäre Treffen mit Erich Sokol, Karl Blecha oder Teddy Podgorsky. Und erzählte stolz, wie „Onkel Bluno“, also: Kanzler Bruno Kreisky, den Fischer'schen Kindern eine Karikatur von Sokol schenkte („die halten wir sehr in Ehren“). Sokol, so Fischer überzeugt, dürfe man „nicht nur hie und da hochleben lassen“.

In Niederösterreichs Landesgalerie, wo im Erdgeschoß schon Angela Glajcars papierene „Traumfänger“ für die nächste Ausstellungseröffnung von der Decke hingen, ließ man Freitag Abend zwar auch Erich Sokol hochleben. Aber nicht nur. Auch die jüngsten Preisträger(innen), die mit dem von Land und Karikaturmuseum unter der Schirmherrschaft von Annemarie Sokol ausgelobten und nach 2018 heuer zum zweiten Mal vergebenen, großzügig dotierten SOKOL-Preisen ausgezeichnet wurden, standen im Rampenlicht. Darunter das junge ukranische Künstlerinnenduo EtchingRoom1 mit ihren Druckgrafiken (darunter auch eine Bombe, die Anna Khodkova und Kristina Yarosh schon 2016 entworfen hatten) und die junge, marokkanische Illustratorin Ghita Ait Bensalah, die zur Gala nach Krems gekommen waren und mit ihren zwei frisch verliehenen Artist in Residence-Stipendien zwei Monate lang in Krems leben und arbeiten werden. Darunter aber auch die junge, amerikanische Cartoonistin Liz Montague, die mit dem mit 4.000 Euro dotierten SOKOL-Förderpreis geehrt wurde und sich per Videobotschaft bedankte.

Für den mit 11.000 Euro dotierten SOKOL-Hauptpreis für digitale Karikatur 2023 war SOKOL-Hauptpreisträger 2018, Sebastian Krüger, für den Sokol „einer der größten“ und „eine Initialzündung“ war, nach Krems zurück gekommen. Und hatte nicht nur Donald Duck aus der Kriegspropaganda („da steht er auf einem Berg von Totenschädeln“) in die Preisträger(innen)-Schau ins Karikaturmuseum mitgebracht. Sondern auch den diesjährigen Hauptpreisträger, den Grazer Zeichner und Disney-Character-Designer Florian Satzinger, der erst 2022 in einer großen Personale mit seinen „Enten“ in Krems zu sehen war.

Für den ebenfalls mit 11.000 Euro dotierten SOKOL-Würdigungspreis fürs Lebenswerk spielte man in Niederösterreichs Landesgalerie nicht Walt Disney, sondern Pink Floyd ein. Und hätte deren Albums-Designer, den britischen Karikaturisten, Illustrator und Commander Gerald Scarfe auch gern persönlich begrüßt. Stattdessen war dessen Ehefrau, die Schauspielerin und Ex-Verlobte von Pop-Legende Paul McCartney Jane Asher, aus London nach Krems gekommen. Und plauderte mit Landesrat Martin Eichtinger, der die Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übernommen hatte, über ihren Mann („he is brilliant“), das Karikaturmuseum („it's fantastic and very, very special - there is nothing like this in whole England“) und das Zeichnen („Gerald really loves every line“). Für das „Kulturland Niederösterreich“ und dessen Landessammlungen, die mit über 7.000 Originalen auch einen eindrucksvollen Bestand an Karikaturen hätten, sei der SOKOL, so Eichtinger, „ein wunderbarer Preis“ und „sehr hoch dotiert“.

Gefeiert wurde Freitag Abend aber nicht nur „ein wunderbarer Preis“. Sondern auch (fast) ein ganzes Karikaturmuseum voller Sokols: dessen legendäre „Titelseiten“ aus der Krone im ersten Stock, dazu dessen frisch gekürte Preisträger(innen) gleich zum Einstieg, außerdem noch dessen erste Preisträger(innen) im ehemaligen Ironismus-Kabinett. Und: die „Unsterblichen Österreicher“ im Erdgeschoß, darunter Erich Sokols „Kaiser Franz Josef“, aber auch jede Menge österreichische Karikaturen von Gerhard Haderer bis Manfred Deix, Nicolas Mahler bis Stefanie Sargnagel, Bruno Haberzettl bis Gernot Budweiser. Und: die Videos von TikTokerin und Satirikerin Irina alias Toxische Pommes.

Die war, wie eine ganze Reihe Karikaturist(inn)en, auch nach Krems gekommen, um Erich Sokol zu feiern. Feierten, begleitet von den Strottern und ihren „Handschuach aus Samt“, in Galerie, Museum und im Anschluss noch bei Poldi Fitzka (und dessen „Sokol“-Coktail) mit: „Hausherrin“ und Landesgalerie-Direktorin Gerda Ridler, Witwe Annemarie Sokol, Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Bürgermeister Reinhard Resch, NV-Vorstand Stefan Jauk, Ex-Raiffeisen-Generaldirektor Walter Rothensteiner, Kulturabteilungs-Leiter Hermann Dikowitsch und sein Vize Martin Grüneis, Landessammlungen-Leiter Armin Lausegger, NOEKU-Boss Paul Gessl, Kunstmeile-Geschäftsführerin Julia Flunger-Schulz, Kunstsammler Meisi und Helmut Grill, Galerist und Paul Flora-Nachlassverwalter Thomas Seywald oder Köchelgesellschafts-Obmann Severin Endelweber.

