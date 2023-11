NÖ Kulturpreise 2023: Eine fröhliche Gala mit ernsten Tönen

Fröhlich war sie auch, die 63. Gala für Niederösterreichs Kulturpreise. Als Sängerin Ethel Merhaut auf der Bühne „Benjamin, ich hab' nichts anzuziehen“ seufzte. Als Preisträger Franz Mayer gleich von der Bühne herab in „eine der kleinsten Gemeinden im Waldvietel“ mit einer der größten "Kulturwerkstätten“ einlud, nämlich: sein Hirschbach, denn: „Bei uns ist alles möglich!“ Als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner noch auf der Bühne einen Ausflugsplan erstellte („wo fahr ich als nächstes hin? Nach Hirschbach, nach Grünbach und natürlich nach Spitz“). Und als Freunde, Familie und Wegbegleiter ihre Preisträger bei Jubiläumssekt (aus Mistelbach) und Frizzante (aus Krems), bei Räucherfisch-Nockerl, Rüben-Carpaccio und Zwetschkenknödel (im Glas) laut und lange feierten.

Davor wurde es gestern, Freitag, Abend, in St. Pöltens Festspielhaus aber erst mal dunkel und ernst. Als Niederösterreichs Landeshauptfrau nach einem jiddischen Lidele an den „barbarischen Terrorangriff“ und das „größte Morden an Juden seit dem Holocaust“ erinnerte, „wir stehen an der Seite Israels“ bekräftigte, „wir müssen auch in Österreich noch viel entschlossener gegen Attacken gegen Jüdinnen und Juden ankämpfen“ mahnte und meinte: „Wir sind alle gefordert und gemeinsam gefordert!“ Das beträfe auch die Kunst und die Künstlerinnen und Künstler, denn: „Wir brauchen Ihre kritische Haltung dringender denn je!“ Sprachs und bat um eine Minute der Stille, bevor sie Niederösterreichs 63. Kulturpreisträgerinnen und -preisträger „vor den Vorhang“ holte.

Weil: „Kunst und Kultur ist uns in Niederösterreich ganz wichtig“, so Johanna Mikl-Leitner, ist „ein Lebenselixier“, eine „Kraftquelle“ und „nicht nur im Sommer an allen Ecken und Enden im Land spürbar“. Sie, Mikl-Leitner, wünsche sich, „dass dieser Preis auch eine Motivation“ sei. Und sie danke auch der Jury, denn: „Ich würde ja jedem einen Preis geben!“ 24 Preisträgerinnen und Preisträger, darunter vier Vereine und eine Theatergruppe, hatten die acht Fachjurys in den acht Kulturpreiskategorien für 2023 ausgewählt, 23 wurden bei NÖs 63. Kulturpreisgala auch geehrt (eine, Autorin Eva Rossmann, hatte ihren Würdigungspreis ja schon im Vorfeld abgelehnt) - von B wie Bildende Kunst bis V wie Volkskultur.

Die erste Ausgezeichnete der mit je 11.000 Euro dotierten Würdigungspreise, Web-Künstlerin Franka Lechner, war mit ihrem Mann, Komponist und Chansonnier HK Gruber, ins Festspielhaus gekommen. Und erzählte auf der Bühne neben Bildhauer und Performance-Künstler Markus Hiesleitner und Maler und Objekt-Künstler Florian Nährer, den beiden Anerkennungspreisträgern 2023, von ihrer „uralten Kunstform“, der „Tapisserie“, die „in monatelanger Arbeit“ auf dem Webstuhl entstehe - und die in knapp einem Monat auch am Kremser Museumsplatz zu sehen sein wird, in der alljährlichen Preisträger(innen)schau in NÖs Landesgalerie.

Die zweite, Darstellende Kunst-Würdigungspreisträgerin Beatrix von Schrader, schwärmte dagegen, umtanzt vom Verein Lemour, der wie Regisseur Moritz Franz Beichl, der in St. Pöltens Landestheater gerade erst Horváths „Kasimir und Karoline“ inszeniert hatte, mit dem Anerkennungspreis für Darstellende Kunst ausgezeichnet wurde, von ihrem „wunderbaren Schöpfungsort“, dem Urhof in Grünbach. Durch den sei seit 15 Jahren „viel Schönheit in die Welt“ gekommen, in dem nach der Erneuerung des Dachs auch „die Künstlerresidenzen“ ausgebaut werden sollen und der auf Besucherinnen und Besucher warte. „Träumen Sie groß“, so Schrader, und: „Kommen Sie uns besuchen"!

Die dritte, Musik-Würdigungspreisträgerin Monika Ballwein, bekam von Johanna Mikl-Leitner erstmal eine feste Umarmung - und dann die von Künstlerin Judith Fegerl gestalteten Kulturpreis-Hyle. Und erinnerte sich auf der Bühne - neben Anerkennungspreisträger und Komponist Philipp Manuel Gutmann und Anerkennungspreisträgerin und Bassistin Gina Schwarz - an ihre Kindheiten in Zuleiten bei Pyhra, „da war nix außer Wald“ und an die Musikschule, die sie „gefördert und gefordert“ hat. Denn, so die Sängerin, die auch Kinder und Jugendliche coacht: „Das Feuer muss man schüren und einheizen“. Das tat auch Sängerin und Ballwein-Schülerin Christina Kerschner alias Nnoa, die zwischendurch gemeinsam mit Clemens Schallers Stage-Band jammte.

Für die beiden, wie alle Anerkennungspreise mit je 4.000 Euro dotierten, Anerkennungspreise in der Kategorie Literatur waren Cornelia Hülmbauer und Jakob Kraner, letzterer mit einem Schwarz-Weiß-Bild von „Drasenhofen“ am Sweater, nach St. Pölten gekommen, während Erwachsenenbildnerin und Würdigungspreisträgerin Angela Lahmer-Hackl im lila Hosenanzug auf die Kulturpreis-Bühne kam. Und neben Anerkennungspreisträger Johann Pittl und Elisabeth Reisinger, die anstelle ihres Mannes und Anerkennungspreisträger Josef Reisinger gekommen war, daran erinnerte, dass „Bildung die Menschen zusammenbringt“ und auch helfe, „Schwarz-Weiß-Denken zu überwinden“. Dafür, so Lahmer-Hackl, „brenne sie“, während Volkskultur-Würdigungspreisträger und Kulturinitiator Franz Mayer, der „vor 45 Jahren schon Nestroy in Hirschbach“ gespielt hatte, bekannte: „Die Kraft steckt in mir“. Und neben den Anerkennungspreisträgern Leonardo Bettinelli vom Kulturverein Veik und Ewald Stierschneider junior vom Tourismusverein Spitz von seinem 700 Sitzplätze fassenden Festsaal in seiner 600 Einwohner-Gemeinde erzählte und so eindringlich ins Waldviertel einlud („Kommen Sie nach Hirschbach - auch mit dem Zug! Ich lade Sie alle ein!“), dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gleich versprach, als nächstes (auch) nach Hirschbach zu kommen.

Davor aber wurde es bei NÖs 63. Kulturpreisgala noch einmal ernst. Und auch sehr persönlich, wie Gastrednerin Danielle Spera bekannte. „Meine Welt ist seit dem 7. Oktober eine andere geworden“, so die Autorin, Kuratorin und bekennende Jüdin, die auch „in meiner erweiterten Familie“ vom Terror in Israel betroffen sei. „Never again“, so Spera, „ist genau heute“. Und erinnerte nicht nur an „Niederösterreichs reiche jüdische Geschichte“ mit 15 ehemaligen Kultusgemeinden („so viele wie nirgendwo in Österreich"), von denen „fast nur Friedhöfe geblieben seien“. Sondern auch an Peter Altenburg und Theodor Herzl, der in Reichenau geheiratet, im Thalhof gearbeitet hatte und in Edlach gestorben war, nachdem er mitinitiiert hatte, dass Juden „als freie Menschen auf unserer eigenen Scholle leben dürfen“: im Staat Israel. Dieser sei, so Spera, „übrigens genauso groß wie Niederösterreich“, hätte neun Millionen Einwohner, „darunter zwei Millionen Araber“. Was es für sie genauso wie für die Welt brauche? „Engagement und Mut“, so Danielle Spera, und: „Kunst und Kultur“, als „Humus für uns alle“, bevor Sängerin Ethel Merhaut Robert Stolzs „Die ganze Welt ist himmelblau“ und Fritz Löhner-Bedas „Benjamin“ sang.

In der Kategorie Medienkunst war Fotografin und Würdigungpreisträgerin Heidi Harsieber in schwarzem Samt zur Gala gekommen. War 1970 „die jüngste selbstständige Fotografin“ in Österreich gewesen und würde heute, so Harsieber neben den Anerkennungspreisträgerinnen und Fotokünstlerinnen Ksenia Yurkova und Verena Andrea Prenner, die bereits ihren zweiten Anerkennungspreis mit nach Hause nahm, „noch immer analog, also: mit einer analogen Kamera“ arbeiten. Für Sonderpreisträgerin und Kindertheatermacherin Nina Blum, die „mit meinem ganzen Team“ zur Preisverleihung gekommen war, gäbe es dagegen „nichts Schöneres als Kindertheater“, was die Schauspielerin und Regisseurin mit ihrem „Märchensommer“ schon seit 15 Jahren im Poysbrunner Schloss (und davor noch zwei Jahre im Thürntaler Schloss) jeden Sommer macht. Und wofür es auch „noch ganz viel mehr Unterstützung“, auch von der Politik geben könnte. Denn: „Wenn wir es nicht schaffen, Kindern fantastische Räume zu bieten, dürfen wir uns nicht wundern, wenn den Erwachsenen die Kreativität fehlt.“ Und, so Blum weiter: „Es sollte auch in jeder Volksschule eine Theatergruppe geben“, bevor Bandleader Clemens Schaller zum Schluss des offiziellen Teils mit Akkordeon und Klavier die Landeshymne anstimmte.

Sangen, klatschten und feierten auf der Bühne von St. Pöltens Festspielhaus, die bis zu den ersten Saaleingängen verlängert worden war, mit (Steh-)Tischen bestückt und mit einem fliegenden Dinner von Festspielhaus-Gastronom und Fliegerbräu-Gründer Georg Loichtl kulinarisch bespielt wurde, noch lange weiter: Weihbischof Anton Leichtfried und Superintendent Lars Müller-Marienburg, Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch und Kultur.Regions-Chef Martin Lammerhuber, Volkskultur-Doyenne Dorli Draxler und NÖN-Herausgeberin Sonja Planitzer, NOEKU-Boss Paul Gessl und Festspielhaus-Leiterin Bettina Masuch, Landesgalerie-Direktorin Gerda Ridler und Kunsthalle-Chef Florian Steininger, Kunstsammler Karlheinz Essl, der mit Gattin Agnes, und Schauspielerin Barbara Wussow, die mit Gatte und Schauspieler Albert Fortell gekommen war, Serenadenkonzerte-Kurator und Haydn-Haus-Leiter Michael Linsbauer und Musikfabrik-Gründer und -Leiter Gottfried Zawichowski, bei dem Kulturpreisgala-Moderatorin Daniela Zeller schon vor Jahren im Kurs gesungen hatte, Hainburgs Haydngesellschafts-Vorsitzende Beate Linke-Fischer und Ruprechtshofens Randhartinger-Gesellschafts-Dokumentatorin Adi Gertraud Trimmel, Ex-Barockfestival- und Neo-Sargfabrik-Leiterin Caroline Berchotteau oder NOEDOK-Leiter Leopold Kogler.