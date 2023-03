Frauentag-Schwerpunkt im CP Baden: Monologe aus der weiblichen Zone

Werbung

Rote Vorhänge, rote Tapeten, rote Hosen. Und: ein rotes Tuch. Nämlich: die Vagina. Die stand gestern, Donnerstag, genau eine Woche vor dem Internationalen Frauentag, im Scheinwerferlicht. Und zwar in Badens Cinema Paradiso.

Das hatte Eve Enslers 1996 uraufgeführte und damals noch heftig umstrittene „Vagina Monologe“ zum Auftakt seines gemeinsam mit der Stadt und dem Verein Frauenzimmer konzipierten, einmonatigen Frauen(tag)-Schwerpunktes aufs Programm gesetzt. Und dazu 15 Frauen nicht auf die Leinwand, aber auf die Bühne gebeten - darunter auch Initiatorin und Frauenzimmer-Obfrau Beate Jorda. Für sie sei die „Episodensammlung“ aus Eve Enslers Interviews mit gut 200 Frauen von unter 10 bis über 70 und von Bosnien bis Miami „mehr als aktuell“. Und für Baden waren die „Monologe“ schon 2019, als sie hier zuletzt aufgeführt wurden, „ein Abenteuer“.

Vier Jahre später las man, nein: frau vor (fast) vollem Haus. Neben einem eigens von Künstlerin Rosa Roedelius geschaffenen Kunstwerk. Und mit 15 Leserinnen auf der Bühne. Die lasen von Heimlichkeiten und Schüchternheiten, von lächerlichen Worten und störenden Haaren, von klugen Mädchen und alten Damen, von traurigen Erinnerungen und plötzlichen Überschwemmungen, von albernen Träumen und furchtbaren Realitäten, von weiblichen Zonen und abgesperrten Orten, von Vagina-Moden und Vagina-Sprachen. Und das so überraschend und so erhellend, so ironisch und so komisch, so schrecklich und so schön, dass man (und vor allem frau) sich fragte, warum all das nicht viel öfter zu hören ist.

Gestöhnt wurde auch, auf der Bühne, im Cinema. Und wie! Und am Ende wurde (auch von den Männern im Publikum) heftig geklatscht. Klatschte mit: Badens Vizebürgermeisterin und Niederösterreichs Grünen-Sprecherin Helga Krismer („wir müssen endlich soweit kommen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind“). Las mit: Fotofestival-Organisatorin Sylvia Lammerhuber.