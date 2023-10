Cinema Paradiso: Zwei große Frauen auf und vor der Leinwand

Die eine, die Grande Dame der deutschen Filmszene, lachte vor der Leinwand. Die andere, die Ikone der österreichischen Literaturszene, lächelte auf der Leinwand – aber erst am Ende ihrer „Reise in die Wüste“. Davor erzählte Regisseurin Margarethe von Trotta von Literatin Ingeborg Bachmann, die sie schon in der Schule „gelesen“ und in Rom noch persönlich kennengelernt hatte („sie war sehr schön, aber sehr schweigsam“). Von ihren Anfängen („ich wollte immer Filme machen, aber das war als Regisseurin damals noch nicht möglich - darum hab' ich als Schauspielerin angefangen“). Und schwärmte auch gleich vom Premierenkino („das ist für mich eine Premiere, im Paradies zu sein“).

St. Pöltens Cinema Paradiso-Geschäftsführer Alexander Syllaba gab die Komplimente postwendend zurück („das ist cool, dass Sie da sind“). Und setzte Margarethe von Trottas „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ ab Freitag gleich aufs (tägliche) Kinoprogramm. Klatschten in der ausverkauften Premierenvorstellung Beifall: Produzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu und Katharina Meißnitzer (Filmförderung des Landes NÖ).