Amstetten: Wo die Boys swingen und die Ladies tanzen

Erst standen alle (zum Gedenken an den eben erst und viel zu früh verstorbenen Musical(sommer)macher Hannes Kropfreiter). Dann tanzten alle. Denn: Wenn Bob „Oh, what a night“, Frankie „Can't take my eyes off you“und die Four Seasons „Big Girls dont't cry“ singen, dann bebt die Bühne. Dann zucken die Beinen, dann schnipsen die Finger von ganz alleine. Und dann mag man gleich aufspringen und mittanzen, bei diesem Märchen aus der Rock-Geschichte, das unter einer Straßenlaterne in New Jersey beginnt und in der Hall of Fame noch lange nicht endet.

Wobei: Die vier, die da Rock-Geschichte schrieben und die da, in Amstettens Johann Pölz-Halle, unter der Regie von Intendant Alex Balga („das wollte ich immer schon machen, das Musical“) deutschsprachige Erstaufführung feierten, ohnehin eine Klasse für sich sind: der Smarte mit der kriminellen Ader (unwiderstehlich: Fin Holzwart als Tommy DeVito), der Schüchterne mit der Engelsstimme (umwerfend: Charles Kreische als Frankie Valli), der Coole mit dem tollen Bass (überzeugend: Alexander Auler als Nick Massi) und der „Geniale“ mit größten Hits (großartig: Lukas Mayer als Bob Gaudio). Nur die Frauen, die dürfen da zwischen Clubs und Diners, zwischen Knast und Kirche, zwischen Spielschulden und Billboard-Charts quasi nur im Background singen. Wie am Broadway: die Inszenierung, wie im Comic: die zum Teil gezeichneten Kulissen, wie im Fernsehen: die Kostüme und wie im Plattenstudio: die grandiose Band (wie immer unter Christian Frank). Und die Hits? Die will man gleich nochmal und nochmal hören - auch wenn die ersten schon 60 (!) Jahre auf dem Buckel haben.

Sangen, standen und klatschten mit: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die in der Pause gleich weitertanzte, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Bürgermeister Christian Haberhauer, Sänger, Tänzer und Comedian Ramesh Nair, „Dancing Star“ Missy May, Musical-Paar und Badens diesjährige „Cabaret“-Stars Drew Sarich und Ann Mandrella, Rock'n'Roller Andy Lee Lang und, natürlich, Intendant Alex Balga, der mitten im Parkett mitfieberte.