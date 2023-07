Baden: Sehnsucht, Sex und Hitlergrüße im „Cabaret“

„Willkommen“, „Bienvenue“, „Welcome“, singt der Conférencier. Und bittet ins „Cabaret“ - wo die Girls ihre Beine schwingen und die Sorgen draußen bleiben. Wobei: So ganz funktioniert das nicht. Erst recht nicht im Berlin der frühen 30er-Jahre. Da geht es zwischen Netzstrümpfen und Ringelshorts, Charleston-Fransen und Revue-Federn zwar auf der Bühne heiß her. Doch draußen, da klopft schon das dritte Reich an, da schwingen die Hakenkreuz-Fahnen, da schnäuzeln die Hitlerbärtchen, da marschieren bald die Massen und fallen am Ende die ersten (und nicht die letzten) Opfer.

Mit viel Sehnsucht am Anfang und starkem Tobak am Ende hat Leonard Prinsloo den Musical-Klassiker von Fred Ebb & John Kander für Badens heurige Sommersaison in Szene - und einen Teil der grandiosen Big Band, zu der Badens Bühnenorchester flugs mutierte, gleich auf die Bühne - gesetzt. Hat dem Conférencier (umwerfend, selbst mit Clownsnase: Drew Sarich) High High Heels, Handschuh und Mascara angezogen und der pragmatischen Zimmerwirtin (stimmlich und darstellerisch selbst in ihren Zweifeln überzeugend: Maya Hakvoort als Fräulein Schneider) eine Kittelschürze . Und dem schmierigen SS-ler (aalglatt: Jan Walter als Ernst Ludwig) zwar keine Stiefel, dafür aber einen schwarzen Ledermantel übers graue Sakko (Kostüme: Mareile von Stritzky). Wunderbar zart die (Liebes-)Bande zwischen dem pragmatischen Fräulein und dem schüchternen Gemüsehändler, allzu plakativ die Matrosenbesucher des Fräuleins Kost, allzu naiv das Wegschauen der Sally Bowles (verträumt: Ann Mandrella). Und: wunderbar groovig die Musik, die unter Andjelko Igrec selbst nach dem letzten Vorhang noch eifrig weitergroovte. Und dafür auch heftig beklatscht wurde.

Klatschten schon bei den Standing Ovations davor im gut gekühlten Stadttheater mit: (Kinder-)Musical-Star Gernot Kranner und Kabarettist Werner Sobotka, Opern-Diva Birgit Sarata oder Theater-Direktor Michael Lakner.