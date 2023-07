Festspiele Reichenau: Drei arge „Präsidentinnen“

Als vierte Produktion der diesjährigen Saison wagten sich die Festspiele über ein Stück des Theaterberserkers Schwab (verstorben 1994), das als erstes der sogenannten „Fäkaliendramen“ gilt und dem Reichenauer Publikum doch einen guten Magen abverlangte. Doch im Großen und Ganzen wurde das einstige Skandalstück mit Contenance angenommen. Passagenweise kommt sogar bitterer Humor auf, wenn Maria Happel als frömmelnde Erna ihre Suada vom Stapel lässt und dabei nervös an sich herumzupft, Johanna Arrouas als lüsterne Grete in dubiosen Erinnerungen schwelgt, die beiden einander in ihren erotischen Fantasien zu übertreffen versuchen und Therese Affolter als Mariedl über ihre Heldentaten bei der Freilegung verstopfter Toiletten berichtet. Am Ende der Eskalation von Bigotterie und Brutalität steht ein Mord.

Kein angenehmes Stück, das Regisseurin Cornelia Maria Rainer hier inszeniert hat. Christoph Cremer sorgte für ein Bühnenbild ganz nach den Intentionen des Autors, mit einer kleinbürgerlichen Einbau-Wohnküche voll musealem Plunder und etwas Hausrat in den Kästchen. Auch die Kostüme sind von wahrlich erlesener Geschmacklosigkeit. Christoph Dienz hat einen kuriosen Mix aus musikalischen Ingredienzien zwischen Schubert und volkstümlichen Klängen zusammengestellt. Im Publikum u.a. gesichtet: Ex-Volksoperndirektor Robert Meyer, der in Reichenau eine fulminante Nestroy-Produktion auf die Beine stellte, Festspiel-Dramaturgin Angelika Messner und NÖKU-Chef Paul Gessl.