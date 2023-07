Festspiele Reichenau: Düsternis in der „Kapuzinergruft“

Joseph Roth und die Festspiele Reichenau: Da erinnert man sich an die legendäre Aufführung vom „Radetzkymarsch“, für die Bühne bearbeitet von Helmut Peschina, 2005 im Südbahnhotel. Helmut Wiesner führte damals Regie, u.a. mit Wolfgang Hübsch als Baron Franz von Trotta, Lukas Kaltenbäck war für das Licht zuständig. 18 Jahre später eine Dramatisierung der „Kapuzinergruft“ durch Nicolaus Hagg, im Neuen Spielraum inszeniert von Philipp Hauß. Kaltenböck ist wieder Lichtregisseur, auch Hübsch ist wieder dabei, diesmal in einer Doppelrolle als Diener Jaques und als Anwalt der Familie Trotta. Doch das Ambiente ist diesmal vergleichsweise wenig repräsentativ, die Handlung spielt inhaltlich wie optisch eher in Düsternis. Immerhin ist ein vorwiegend junges Ensemble aus Reinhardt-Seminaristen und -absolventen am Werk: AntoN Wiedauer, Nils Hausotte, Roberto Romeo, Simon Löcker und Simon Schofeld, nicht zu vergessen Lenya Gramß als aparte Elisabeth bewähren sich an der Seite von Julia Stemberger, Claudius von Stolzmann, Elisa Seydel, Tobias Voigt und Daniel Jesch. Für stimmigen Soundtrack sorgt Bernhard Moshammer.

Das Premierenpublikum zeigte sich am Donnerstagabend angetan und sparte nach zweidreiviertel Stunden nicht mit Beifall, den außer den Schauspielern u.a. auch Hauß, Hagg, Kaltenböck, Moshammer, Bühnenbildner Ezio Toffolutti, Kostümbildnerin Erika Navas, Michaela Reuscher (Maske) und Dramaturgin Angelika Messner entgegennahmen - wohl auch zur Freude von Intendantin Maria Happel, Geschäftsführerin Britta Kampert und NOEKU-Chef Paul Gessl.