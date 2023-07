Festspiele Reichenau: Ein höchst vergnüglicher Jux zum Start

Vor der Premiere lag er auf dem Sofa. Und konzentrierte sich. Weil: Gefeiert wird bei ihm, nämlich bei Nestroy-Mime und Ex-Volksopern-Direktor Robert Meyer, erst nachher. Aber: Die anderen, die hohen Gäste und die viel beschäftigte Intendantin, das „gnädige Fräulein“ (Mercedes Echerer, die am Abend Nestroys Fräulein von Blumenblatt spielte) und die großzügigen Förderer, die feierten schon im Kurpark. Bevor im Großen Saal der Vorhang aufging. Und Robert Meyer, der nach 24 Jahren als Regisseur - und als „Hausknecht“ - ins Reichenauer Theater zurückkehrte, schon bei seinem ersten Auftritt Szenenapplaus bekam. Und zwischen blauen Fassaden und gemalten Regalen, romantischen Lauben und modischen Salons, einen so vergnüglichen „Jux“ auf die Bühne brachte, dass man aus dem Lachen über all die „Lumpen“ und die „Prinzipalen“, die Mamsells und die Kommis und all die anderen „Spitzbübereien“ gar nicht mehr herauskam.

Szenenapplaus bekam aber auch „Weinberl“ David Oberkogler, der in seinen Couplets nicht an Spott sparte (und das von Kickl bis Kurz und von „Hanni“ bis „Udo“), und „Christopherl“ Paula Nocker, die so spitzbübisch spielte, dass sich auch Mutter Maria Happel in der ersten Premiere ihrer zweiten Saison entspannen konnte. Wobei der Festspiel-Intendantin zuletzt nicht die erste, sondern die vierte Premiere mehr Sorgen machte. Für die war die (Burg-)Schauspielerin, die in Reichenau „eigentlich gar nicht“ spielen wollte, eben erst als eine der drei „Präsidentinnen“ von Werner Schwab eingesprungen. Und meinte angesichts der „Textlawine“, die sie bis nächsten Freitag noch zu lernen hatte, seufzend: „Was hab' ich mir da angetan!“

Trafen sich erst im Knappenhof und lachten, klatschten und feierten dann im Theater mit: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, Uni-Rektorin Ulrike Sych, die gerade noch Gregor Seberg in Perchtoldsdorf applaudiert hatte, und Opern-Sängerin Natalia Ushakova, die in knapp zwei Wochen bei der Sommernachtsgala in St. Pölten-Wagram singen wird, NOEKU-Boss Paul Gessl, VP-NÖ-Klubobmann Jochen Danninger und Journalistin, Autorin und Ex-Museums-Direktorin Danielle Spera, die zwei Tage zuvor erst die Sanierung von St. Pöltens ehemaliger Synagoge besichtigt hatte.

Eine dagegen applaudierte nicht im Großen Saal, sondern im Neuen Spielraum. Dort hatte, kurz vor der Premiere von Nestroys „Jux“ nebenan, gerade die Generalprobe zu Moliéres „Tartuffe“ begonnen. Auf der Bühne (genauer: an der Tafel): Skye MacDonald als ungestümer Damis, in der ersten Reihe: Mutter und Mimin Sona MacDonald, die Ende Juli gemeinsam mit ihrem Sohn zur Reichenauer Matinée lädt. Titel: „Dein Sohn wartet in der Kantine...“