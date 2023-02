Festspielhaus St. Pölten: "Giselle" im Düsterland

Werbung

Auf der Spitze: Englands National Ballet, das für die Österreich-Premiere von "Giselle" nach Niederösterreich gekommen war. Foto: Laurent Liotardo

Düster - und dröhnend - war's in St. Pöltens Festspielhaus, als Englands National Ballet am Freitag (und Samstag) die Bühne eroberte. Und Star-Choreograf Akram Khan seine "Giselle" sterben ließ. Die spielte nicht im Bauerndorf, sondern vor der Fabriksmauer. Und erinnerte mehr an Shakespeares Königsdramen oder Netflix' Endzeit-Serien als an romantische Tütü-Märchen. Wobei: Auf der Spitze stand sie auch, die grandiose (und im besten Sinne große) Kompanie, die aus London an die Traisen gekommen war. Und ihre Geister, die Wilis, gleich mitgebracht hatte.

Im Reich der Geister: die sagenhaften Wilis in St. Pöltens Festspielhaus. Foto: Laurent Liotardo

Klatschten beeindruckt Beifall: NOEKU-Boss Paul Gessl, Festspielhaus-Leiterin Bettina Masuch, Freunde der Kultur-Präsident Lothar Fiedler und NÖN-Herausgeber Herbert Binder.

