Gutenstein: Revolution auf der Bühne, nächster Intendant im Publikum

Vor dem ersten Vorhang war er noch nervös. Nach dem letzten Applaus war er dann „endlich entspannt“. Seufzte Peter Turrini. Und war - gemeinsam mit seiner Silke Hassler - am Donnerstag aus dem Weinviertler Kleinriedenthal ins Gutensteiner Piestingtal gekommen. Um, gleich aus der ersten Reihe, die Uraufführung seines jüngsten Stückes zu sehen: „Es muss geschieden sein“.

Das begann, nach der Blaskapelle auf der noch gewitternassen Bleichgartenwiese, gleich mit einer Erschießung. Endete mit einer Himmelfahrt (wunderbar poetisch: Stephanie Mohrs beleuchteter Reifrock, der wie eine Montgolfiére in den Bühnenhimmel schwebte, wo davor noch des Kaisers Morgenmantel aufgeknüpft gebaumelt hatte und was wohl auch wunderbar in Ferdinand Raimunds Zauberspiele gepasst hätte). Und erzählte dazwischen von einer Theatertruppe, die erst ihren Hauptdarsteller an die Spitzel (souverän: Alexander Strobele als Nepomuk und Fortunatus Wurzel), dann ihren Spielleiter (leidenschaftlich: Thomas Frank als Ferdinand) an die kaiserlichen Bajonette und am Schluss noch ihre „Jugend“ (eine Entdeckung: Johanna Mahaffy als Zäzilie und Lottchen und Jugend) an die Füsilierer, also: die Erschießungskommanden verliert. Und die trotz der Revolution vor der Tür, trotz Metternich im Rücken und Windischgrätz im Anzug und, vor allem, trotz der Armut, des Hungers und der Unterdrückung der „Untrigen“ versucht, Theater - natürlich: Raimund - zu spielen.

Klatschten auf der Tribüne stehend Beifall: Österreichs Bundespräsident a.D. Heinz Fischer mit seiner Margit, Niederösterreichs VP-Landesvize Stephan Pernkopf mit SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und SP-Klubobmann Hannes Weninger, Ex-Reichenau-Intendanten Renate und Peter Loidolt und Ex-Berndorf- und Weitra-Intendant Felix Dvorak, Bühnen-Star Erwin Steinhauer und TV-Star Juergen Mauerer, der ohne seine Maria Köstlinger gekommen war („die dreht gerade in Berlin“), Autorin Danielle Spera und Schauspielerin Dany Sigel, Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber und Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger, der Peter Turrinis Auftragswerk für die Raimundspiele koproduziert hatte.

In der ersten Reihe von Gutensteins schon im Vorjahr von Achim Freyer prächtig bemalten Theaterzelt saß aber noch ein anderer, prominenter Gast: Ex-ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger. Der wurde von Gutensteins Bürgermeister Michael Kreuzer nicht nur „als echter Gutensteiner“ fröhlich begrüßt. Sondern zur Überraschung vieler auch gleich freudig angekündigt: als zukünftiger Intendant. Er, Gollinger, werde, so Kreuzer, „im nächsten Jahr die Intendanz übernehmen“. Gutensteins (Noch-)Intendant, der erst letzten Juli auf der Bühne Einstand gefeiert und erst diesen Mai die Hauptrolle in Peter Turrinis „Es muss geschieden sein“ aus „Krankheitsgründen“ abgegeben hatte, fehlte dagegen nicht nur auf der Bühne und im Garten, sondern auch gleich im Programm völlig: Burgschauspieler Johannes Krisch.