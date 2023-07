Klosterneuburg: „Don Carlo“ zwischen Liebe, Tod und Kirche

Das Unwetter ging heuer woanders nieder. Das Unheil dagegen, das nahm genau dort seinen Lauf, wo es hingehört: auf der Opernbühne. Und der König? Der hielt genau dort Hof, wo er prächtiger kaum residieren könnte: im Kaiserhof. Dort, unter Krone und Kreuz von Klosterneuburgs kaiserlichem Stift, hat sich Intendant Michael Garschall zu seinem 25-Jahr-Jubiläum „einen Traum erfüllt“: keine große (von denen gab's hier schon eine ganze Reihe), nein: eine ganz große Oper. Die, nämlich Giuseppe Verdis „Don Carlo“ nach Friedrich Schillers gleichnamigem Königsdrama, feierte gestern, Samstag, Premiere. Mit einem ganz Großen auf - und hinter - der Bühne: Günther Groissböck.

Klassisch und klar, dabei aber zutiefst menschlich und entsetzlich packend kam dessen zweite Opernregie in Hans Kudlichs monumentalen Kulissen mit der mahnenden Pietá am „Altar“ und dem royalen Sarg am Bühnenrand daher, ergänzt von Andrea Hölzls königlichen Kostümen in Seide, Samt und Spitzenkrägen und Lukas Simans eindrucksvollem Licht. Vor der Bühne, sozusagen im "Orchestergraben“, lenkte Christoph Campestrini Badens Beethoven Philharmonie mit großer Geste, dunklen Bässen, drohendem Blech und ergreifendem Cello(solo).

Stolz und streng: Günther Groissböck als Spaniens König Philipp II. mit Karina Flores als Elisabetta. Foto: Lukas Beck

Auf der Bühne kämpften Spaniens König (stolz und streng und stimmlich so überragend, dass er - wie immer in Klosterneuburg ohne Mikro - auch noch den benachbarten Rathausplatz füllen könnte: Günther Groissböck als Philipp II.), sein Infant (gegen seinen König etwas blass: Arthur Espiritu als Carlo), seine Königin (erst recht unnahbar, dann sehr überzeugend: Karina Flores als Elisabeth), seine Prinzessin (im wahrsten Wortsinn furios: Margarita Gritskova als Eboli) und sein „Held“ (erst verwegen, dann ergreifend: Thomas Weinhappel als Rodrigo) gegen Feuer (das - sehr eindrucksvoll - auch auf der Bühne loderte) und Verrat. Gekämpft wurde aber auch gegen die Inquisition, die nicht nur drei Hexen verbrennen und den Helden ermorden ließ, sondern auch Könige „machte und stürzte“ (beunruhigend mächtig: Matheus Franca als Großinquisitor). Und all das mitten in Klosterneuburgs Klostermauern und vor den Augen von Klosterneuburgs Administrator Maximilian Fürnsinn und St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz.

Litten auf der Tribüne mit und klatschten nach gut dreieinhalb Stunden Drama mit dem „vollen Haus“ stehend Beifall (während der Intendant schon bei seiner Begrüßung, der Regisseur schon beim ersten Auftritt und der „Held“ nicht zuletzt nach seinem dramatischen Tod Szenenapplaus bekommen hatten): Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, Innenminister Gerhard Karner und Ex-Finanzminister Wolfgang Peschorn, EU-Parlaments-Vize Othmar Karas und Ex-Botschafterin Helene van Damm, Star-Geigerin Lidia Baich und Kabarettist Klaus Eckel, Ex-ORF-Moderatorin Danielle Spera und Ex-ORF-Korrespondent Eugen Freund, Society-Löwe Richard und „Mausi“ Lugner, NÖ Versicherungs-General Stefan Jauk, NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und Blindenmarkts Herbsttage-Dirigent Kurt Dlouhy.