Kultursommer Laxenburg: „All We Need is Love“

„Das ist die erste Premiere, bei der ich vorher schon einen Fitmarsch gemacht habe“, lachte LH Johanna Mikl-Leitner vergangenen Sonntag vor der Premiere von „All we need is love“. Sie wurde belohnt mit der traumhaften Kulisse der Franzensburg und einer fröhlich leichten Komödie aus der Feder von Christian Deix und Olivier Lendl und unter Regie von Erhard Pauer. Die teilweise etwas seichten, aber lustigen Dialoge wurden mit fetzigen Tanz- und Gesangeinlagen aufgepeppt, die Choreograph Wei Ken Liao passend in Szene gesetzt hatte. Charmant verzweifelt war Christian Deix als von der Ehefrau verlassener „Love-Coach“. Zum Lachen komisch: Der Kampf zu „Eye of the tiger“ zwischen Pia Baresch und Adi Hirschal, angefeuert von den jeweiligen „Ehepartnern“ Olivier Lendl und Angelika Niedetzky. Als verwirrte Wurstverkäuferin in falscher Rolle stach Michelle Härle hervor, mit ihrem frischen Spiel und einer Musical-Power, die die wild streitenden Paare immer wieder aufmischte.

Ein erfrischendes Stück, das einen über die Alltagssorgen lachen lässt. Es ist noch bis zum 20. August im Schlosspark Laxenburg zu sehen.

Kultursommer Laxenburg