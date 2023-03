Landestheater: Professor Higgins im Varieté der Vorurteile

Werbung

Erst groovt es, dann regnet es. Und dann? Dann kommt Eliza. Und Henry Higgins versucht sich an seinem Experiment Mensch. Wobei: In Niederösterreichs Landestheater, wohin Ruth Brauer-Kvam mit ihrer jüngsten Theaterregie für George Bernard Shaws „Pygmalion“ zurück gekehrt ist, ist nichts, wie es scheint. Die Frauen sind Männer und die Männer sind Frauen, der Professor ist ein armer Narr, während seine Schwester die Hosen an - und sein „Experiment“ das Heft in der Hand hat. Dazu wird gereimt, dass man gleich mitmachen und geträumt, dass man gleich mitsingen möchte (wundersam und wunderbar: Kyrre Kvam an Keyboards, Trompete und singender Säge in der Bühnenloge), dazu grünt das Englisch, nein: das Grün, dass es eine Freude ist, und dazu treffen sich Shakespeare und die Tiger Lillies im Cabaret. Und am Ende? Regnet es (wieder).

Klatschten - ganz ohne Schirme und (auch) ohne Mieder und Frack (die gab's nur auf der Bühne) - Beifall: Schriftsteller Josef Haslinger, (Oscar-)Shooting-Star Felix Kammerer und Sängerin Timna Brauer, Karikaturmuseums-Direktor Gottfried Gusenbauer, Ex-Musicalsommer-Intendant Johann Kropfreiter und Ex-ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger, Fernseh-Star Wolf Bachofner, Kultur-Initiatorin Michaela und Städte- und Flughafen-Planer Norbert Steiner und natürlich Landestheater-Intendantin Marie Rötzer, die mit Regisseurin Ruth Brauer-Kvam gleich in der Cercle-Loge mitfieberte.

Zu sehen ist „Pygmalion“ noch bis 31. Mai, www.landestheater.net