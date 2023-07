Langenlois: Im Zirkus des Lächelns

Komplimente gab's heuer viele, in Langenlois. Eines gleich zur Begrüßung: „Der wahre Star des Augenblicks“, schwärmte Christoph Wagner-Trenkwitz, „steht hinter mir“. Sei „so schön wie nie“. Und spiele (auch) eine Hauptrolle, bei den heurigen Operetten-Festspielen. Wobei: Auch der Intendant selbst spielte heuer in Langenlois mehr als eine Nebenrolle. Kam erst im mausgrauen, dann im himbeerroten Anzug auf die Terrasse vor der frisch glänzenden Parkfassade des jüngst renovierten Schlosses Haindorf. Und gab, in Franz Lehárs „Land des Lächelns“, einen ganz schön gelackten Onkel Tschang, der genauso gut als Mafia-Pate wie als Zirkus-Dompteur durchgehen könnte. Überhaupt war da, in der Dramaturgie des Staatsopern-Dramaturgen, vieles anders. Eunuchen, Priester und andere Mandarine gibt's in der Langenloiser Fassung keine, statt dessen Artisten, Clowns und andere starke Männer, die mit einer (chinesischen) Zirkustruppe durchs Land ziehen. Die Lisa (souverän: Cornelia Horak) ist erst eine Maturaball-Mutter, dann eine „Zirkusprinzessin“ oder besser: eine Gefühls-Akrobatin, der Prinz erst ein charmanter, dann ein brutaler Prinzipal (überzeugend, auch in der Herz-Schmerz-Arie aller Sommernachtsgalas, „Dein ist mein ganzes Herz“: Jörg Schneider), die Lotusblume ist eine Gürtel-Deko, die Malerleiter ist ein Hochseil und die gebrochenen Herzen eine Hochschaubahn der Erinnerungen. Doch der Funke, der will im Zirkus des Lächelns trotz bonbonbunter, ringelbestrumpfter und schirmchenbehüteter Kostüme (Anna-Sophie Lienbacher) und trotz beherzter Töne (von Wiens Kammerorchester unter Lorenz C. Aichner) nicht so ganz überspringen. Dafür geben Juliette Khalil als entzückend-berückende Mi und Jakob Semotan als tolpatschig-liebenswürdiger Gustl ein wunderbares Buffo-Paar ab, das nicht nur für komische, sondern auch für innige Momente sorgt.

Übten sich zwar nicht im Seiltanzen, dafür aber im Lächeln - und im Komplimente-Machen: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die heuer ihre weißen Slipper nicht, wie im Vorjahr, im Gatsch ausziehen musste, statt dessen dem „Dream-Team“, Kultur-Vereinsann Robert Stadler und Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz, Rosen streute, Volkskultur-Doyenne Dorli Draxler, die im schönsten Dirndl des Abends - und Wetter-Lady Christa Kummer, die wie immer mit Ehemann Franz Hofbauer - gekommen war, Opern-Star und Neo-Intendant Clemens Unterreiner, der mit NOEKU-Boss Paul Gessl scherzte, (Kinder-)Musical-Star Gernot Kranner, der seinen Sohn, Regie-Jung-Star Sebastian, mitgebracht hatte, Kulturvernetzungs-Geschäftsführer Harald Knabl und Staatz-Intendant Werner Auer, Society-Löwe Richard Lugner, Ex-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach und Altenburgs Prior Michael Hüttl, der, so die Landeshauptfrau, für den strahlenden Hochsommerabend verantwortlich war.