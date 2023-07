Mödling: „Ann(e)“ und die tollsten Talente in der heilsten Welt

„Ein Waisenkind, das bringt doch Pech!“, singt das Dorf. Und bald ist klar: Hier ist noch heile Welt. Denn: Das größte Unglück, auf Green Gables, sind - abgesehen vom gerade angekommenen Waisenmädchen, das erst keiner will, dann alle mögen - Annes karottenrote Haare. Das größte Glück: ein „hellblaues Seidenkleid mit Puffärmeln“. Und der coolste Song: ein Rock'n'Roll, zum Sommerpicknick. Dass es daneben noch um Nachbarn und Neider, vermeintliche Diebstähle und dumme Vorurteile, schlechte Manieren und schlimme Schicksale geht, ist angesichts von Krieg und Politik und anderen Katastrophen fast schon wohltuend.

Mitreißend ist das, was Theatermacher und Talentefinder Norberto Bertassi heuer schon seit 24 Jahren macht, nämlich: großes Musical (auch) mit kleinen Leuten, sowieso. Nicht ganz so ins Herz (und an die Nieren) gehend wie im Jänner, als eine andere Anne (nämlich: Anne Frank) in Mödlings Stadtgalerie ins Hinterhaus einzog. Aber mindestens so bewegt. Da wird, zwischen Sonnenschirmen und Strohhüten, Teeparties und Treueschwüren, gesungen und getanzt, gelacht und gelebt, gelernt und geträumt, dass es eine Freude ist. Und dass man gleich hineinschlüpfen möchte, in die Welt der Dorfschulen und Kittelschürzen, und in die Welt des „kleinen Plappermauls“ mit den großen Träumen und der großen Stimme: Anne Shirley (beeindruckend: Lili Beetz).

"Seelenverwandt": Lili Beetz als Anne "mit stummem e" (rechts) mit Anna Fleischhacker als Diana. Foto: halmen.at

Berührend: Anna Fleischhacker als Diana, bewegend: Katharina Lochmann als Marilla, gekonnt: teatro-Intendant Norberto Bertassi (diesmal nicht nur in der kleinsten, sondern in einer der Hauptrollen) als Matthew. Souverän das (Bühnen-)Orchester unter Walter Lochmann, spritzig die Regie von Norbert Holoubek, von dem auch Textbücher und Songtexte stammen, spektakulär, vor allem in den Ensembleszenen, die Choreografie von Katharina Strohmayer, stimmig die Kostüme von Brigitte Huber. Und: jubelnd das Premierenpublikum im (im Vergleich zur Hitze auf der Babenbergergasse draußen) kühlen Mödlinger Stadttheater. Klatschten mit: Mödlings Kulturstadtrat Stefan Schimanowa und teatros Jung-Star Moritz Mausser, der seine erste Bühnenrolle in Badens Stadttheater und seine erste Hauptrolle bei Norberto Bertassi gespielt hatte und der seine nächste Hauptrolle im Oktober in Wiens Ronacher spielt - als Falco, in „Rock me Amadeus“.