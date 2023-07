Nestroy Spiele Schwechat: „Eisenbahnheiraten“ als gelungene Burleske

Ein halbes Jahrhundert lang leitete Peter Gruber die Nestroy Spiele Schwechat auf Schloss Rothmühle in Rannersdorf, nun hat Christian Graf die Intendanz übernommen, mit der Posse „Eisenbahnheiraten“ seinen gelungenen Einstand begangen und das Stück aus der Entstehungszeit in die 1980er-Jahre verfrachtet. Dabei steht ihm ein großer Teil des altbewährten Ensembles zur Verfügung, von Bella Rössler bis Franz Steiner (immerhin seit 1974 dabei), aber auch Neuzugänge wie Rafael Schuchter und Markus Weitschacher fügen sich bestens ein.

Viel Spaß mit der burlesken Handlung voller Verwicklungen zwischen Wien, Wiener Neustadt und Brünn hatten bei der Premiere am Samstag auch ÖBB-Voice Chris Lohner, die sich von Gabi Herbsthofer gedoubelt sah und mit ihrem Soloprogramm „Bazooka oder Die Vier im Jeep“ am 18. Juli gastiert, weiters das Kabarett-Paar Gerold Rudle und Monica Weinzettl, die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier und die Mimen Erwin Steinhauer, Oliver Baier, der ja in Schwechat auch schon gespielt hatte, Tanja Raunig und Markus Freistätter sowie Drag-Queen Grazia Patricia.