Schiltern: Wo die Prinzen protzen und die Ritter putzen

Schwarz war's schon davor. Denn: „Heute hängt Armageddon über uns“, scherzte auch Festivalintendant Werner Auer. Und bat trotz drohend-dunkler Wolkenfront gewohnt launig in seinen „Fabelwesenwald“. Dort, auf der Bühne von Reinhard Kittenbergers lauschiger Gartenarena, wurde zum Aufwärmen vor dem heurigen Kindermusical erst geturnt, dann gerechnet (nämlich von Landtagspräsident Karl Wilfing, der auch gleich zum „elften Intendantensommer“ gratulierte), dann, wie immer, geprobt. Bevor der rostige Ritter (erst faul, dann einsichtig: Reinhard Hirtl) in sein eisengraues Schloss einzog. Sein braves Burgfräulein (erst erschöpft, dann emanzipiert: Stanja Ender als Bö) an einen protzigen Prinzen (herrlich exaltiert: Martin Purth als Protz) verlor. Um sie am Ende reumütig wieder zurück zu holen.

Dazwischen tanzte das (dreckige) Geschirr Ballett, lag ein verschnupfter Drache (rotzig: Julia Preglau als Koks) im Bett, servierte ein Zauberspiegel (mit einer wohlbekannten Intendanten-Stimme) „Diener aus erster Hand“, putzte eine Freifrau für ihr verwöhntes Söhnchen und focht ein Ritter ohne Schwert, dafür mit der Klobürste für sein Burgfräulein. Dass die sich am Ende endlich emanzipieren durfte, von Heim und Herd und all der Putzerei, war ohnehin höchste Zeit. Und dass all das mit viel Augenzwinkern und noch mehr guten Grooves daher kam, lag, wie in den letzten zehn Jahren, (auch) am Regisseur. Der, Kindermusical-Sommer-Intendant Werner Auer, eilte nach der (trockenen) Premiere bald wieder ins ferne Staatz, um für seinen „Zorro“ zu proben, der in gut zwei Wochen in der dortigen Felsenbühne Premiere feiert. Und das Unwetter? Das kam doch - und zwar pünktlich eine Viertelstunde nach dem Schlussapplaus.

Klatschten neben Landtagspräsident Karl Wilfing mit: Langenlois' Bürgermeister Harald Leopold, Krems' Bezirkshauptmann Günter Stöger, Ursin-Haus-Chef Wolfgang Schwarz und Stammgast und NÖ Versicherungs-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner.