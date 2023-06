Sommerspiele Melk: Kassandra, Krieg und andere Grausamkeiten

Die einen kamen im Kleidchen, die anderen in der Winterjacke. Denn: Warm war's (noch) nicht, als Alexander Hauer gestern, Mittwoch, zur ersten Premiere seiner diesjährigen Sommerspiele lud. Auch wenn die Gelsen schon schwirrten, rund um Arena am Donauarm und zu Füßen der Melker Stiftskirche. Dort saß der Intendant heuer - zum ersten Mal - nicht am Regiesessel. Sondern schlug den (Pausen-)Gong, während die Männer (im Krieg) starben und die Frauen (im Palast) litten. Dabei wurde in Magda Woitzucks „Kassandra“, das die in NÖ aufgewachsene Autorin im Auftrag der Sommerspiele geschrieben hatte, erst noch geglitzert und gepost, bevor das große Leiden begann. Wobei: Das Leiden, zumindest in der antiken Mythologie, in erster Linie mit (und von) den Männern kam.

Von denen stand in der ganz reduzierten, aber ganz heutigen Inszenierung der jungen St. Pöltner Regisseurin Christina Gegenbauer gerade einmal einer auf der Bühne - und der kam, als hochmütiger und selbstgefälliger König (Thomas Kamper als Priamos) nicht gerade gut weg. Dafür beeindruckten die (sieben) Frauen - als naive Prinzessinnen (wie Sophie Prusa als Polyxena) ebenso wie als herrische Königin (Alexandra-Maria Timmel als Hekabe) und als umwerfende Amazone (Claudia Carus als Penthesilea). Vor allem aber überzeugte Isabella Knöll als stolze, sture, leidenschaftliche, kluge, „unverschämte“ und doch verfämte Kassandra. Düster das an ein griechisches Amphitheater erinnernde Bühnen-Halbrund (Daniel Sommergruber), leuchtend von Prinzessinenpink bis Königsrot die Kostüme (Julia Klug und Nina Holzapfel), blutig das Ende.

Litten - und klatschten - mit: Melks Abt Georg Wilfinger und Pater Ludwig Wenzl, Innenminister (und gebürtiger Melker) Gerhard Karner, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Ex-Landesrätin Christa Kranzl und Grünen-Sprecherin Helga Krismer, Melks Bürgermeister Patrick Strobl, NÖ Versicherungs-Vorstand Christian Freibauer und NOEKU-Boss Paul Gessl, Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch mit seinem Vize Martin Grüneis, Ex-ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger und NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger, Schallaburg-Geschäftsführer Peter Fritz und Autor und Psychiater Paulus Hochgatterer, Schauspieler Sebastian Pass (der im vergangenen Sommer in Melk den „Nero“ spielte) und Rockröhre Tini Kainrath (die in knapp drei Wochen mit „One Vision“ in der Wachauarena Premiere feiert).