Sommerspiele Perchtoldsdorf: Don Quijote als Ritter der einsamen Insel

Windmühlen gab's keine. Zumindest nicht auf der Bühne. Dort, vor den Sandsteinmauern der Perchtoldsdorfer (Herzogs-)Burg, hatte Neo-Intendant Alexander Kubelka für seine erste Premiere bei den hiesigen Sommerspielen (zu der der Neo-Niederösterreicher im weißen Nadelstreif und mit einem Luftsprung vor dem obligaten „Bühne frei!“ gekommen war) ein ganzes Eiland aufgeschüttet. Und in den Sand nicht nur Harnisch, Helm und eine (wiehernde!) Kredenz eingegraben. Sondern auch die Träume seines „Don Quijote“.

Der (ungeduldig, selbstironisch, aber zutiefst anrührend und fast gar nicht verrückt: Gregor Seberg) ritt erstmal in Anzug und Spiegelbrille ein, bevor er zu seinen Riesen (die waren „nur“ tiefe Töne in der Ferne - sehnsüchtig intoniert von Max Tschida und Tobias Faulhammer), seinen Heeren (die waren pralle, weiße - und schwarze - Luftballonschafe) und zu seiner Herzensdame (Clara Montocchio, die singend - oder fauchend - durch die ritterlichen Reisen schwebte) aufbrach. Und am Ende, nach all den kühnen Heldentaten im wunderlichen Land der Fantasie, seinen Sancho (pragmatisch, ehrlich und alles andere als bäuerlich: Lukas Spisser) mit einer der existenziellsten Fragen zurückließ: „Wer bin ich?“

Staunten, rätselten und träumten mit: Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Ex-Landesrat und Perchtoldsdorfer Martin Eichtinger, NEOS-Landessprecherin Indra Collini, Musik-Uni-Rektorin Ulrike Sych und Ex-Theater an der Wien-Intendant Roland Geyer, Theaterfest NÖ-Kassier und Rosenburg-Produktionsleiter Helmut Kulhanek - und Schauspieler Stefano Bernardin, der schon vor 17 Jahren im Perchtoldsdorfer Burghof den Sancho Pansa gespielt hatte.