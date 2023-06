Theatersommer Haag: „Ella, Ella“ als Komödie mit viel Tiefgang

Einen Theaterabend voller Humor erleben und dennoch mit einer großen Botschaft nach Hause geschickt werden, die nachhaltig nachwirkt? Das schafft der Theatersommer Haag mit dem Stück „Ella, Ella“, das am 28. Juni Premiere am Hauptplatz feierte. Regisseurin Ruth-Brauer-Kvam, Intendant Christian Dolezal und Kaja Dymnicki haben den Klassiker „Lysistrata“ von Aristophanes zu einer grandios gespielten Komödie mit Tiefgang umgeschrieben, bei dem eines (erschreckend) klar bleibt: ob 411 vor Christus oder heute – die Themen sind großteils dieselben.

Frauen an die Macht!

Die Athener Frauen (großartiges Zusammenspiel von Ines Honsel, Kimberly Rydell und Lena Kalisch) tun sich zusammen, um endlich den seit 30 Jahren herrschenden Krieg zwischen Athen und Sparta zu beenden. Mit dabei ist auch die Spartanerin Lampito (stark und forsch: Lisa-Lena Tritscher), deren steirischer Akzent so manches Mal in das Deutsch-Griechische übersetzt werden muss. Doch wie sollen die Männer (heizen genauso ein wie die Frauen: Florian Carove, Clemens Berndorff, Philip Leonhard Kelz und Christian Dolezal) dazu gebracht werden, endlich Frieden zu schließen? Der Plan ist schnell geschmiedet und so wird der Eid geschworen, Enthaltsamkeit zu üben und den Männern jeglichen Körperkontakt zu verweigern. Im Nu wird die Akropolis besetzt, werden Friedensflaggen gehisst (tolles Bühnenbild von Monika Rovan, die auch für die Kostüme zuständig ist) und die Frauen übernehmen das Ruder.

Mit ausgezeichnetem, komödiantischem Talent inszeniert Ruth Brauer-Kvam ihr großartiges Ensemble, das eine Pointe nach der anderen treffsicher hinausschießt. Erwähnt werden muss auch die Musikerin Ingrid Oberkanins, deren Performance und Begeisterung einen eigenen Abend füllen würden.

Das Premieren-Publikum dankte dem gesamten Team (Frauenpower auf und hinter der Bühne!) mit grandioser Stimmung, zahlreichem Szenen-Applaus und tosendem Applaus inklusive Standing-Ovations. Denn die Botschaft dieses Abends, der gemeinsam mit Sängerinnen des Haager Chores zu einem epischen Finale kommt, ist klar und heute aktueller denn je: „Make love, not war!“.