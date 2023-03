Theaterwerkstatt St. Pölten: „Don Quijote“ im Märchenland

Werbung

Viel Applaus gab es am Freitag für die Reise in den Kosmos des Miguel de Cervantes Saavedra und den Klassiker „Don Quijote“ in Bearbeitung und Regie von Nikolas Darnstädt: eine internationale Koproduktion mit den Vereinigten Bühnen Bozen (Italien) und dem Panevėžio Teatras „Menas“ (Litauen) feierte da in der Theaterwerkstatt von Niederösterreichs Landestheater Premiere. Bunte Kostüme, Pantomimik, Mehrsprachigkeit - und im philosophischen Hintergrund Platons Höhlengleichnis.

Klatschten dem Ritter von der traurigen Gestalt in der St. Pöltner Premiere Beifall: Bundesrat Florian Krumböck und Kino-(Jung-)Star Felix Kammerer, der gerade erst vor versammelter Filmwelt im Dolby Theatre von Los Angeles hochgelobt wurde - für das mit vier Oscars prämierte (Anti-)Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“. Erst mal in den Süden, nach Bozen, reitet dagegen Nikolas Darnstädts „Don Quijote“, der am 12. April wieder in St. Pölten zu sehen ist.

www.landestheater.net